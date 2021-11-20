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Повернення податків деяким українцям та підвищення виплат на дітей – найважливіше про гроші за тиждень

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
20 листопада, 06:00
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Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші економічні новини тижня, що минає
Розповідаємо про найважливіші новини про гроші за тиждень
Розповідаємо про найважливіші новини про гроші за тиждень / Фото: Getty Images

ФРН тимчасово призупинила процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік – 2", а деяким українцям можуть повернути частину податків.

Понеділок. Податок на авто по-новому

Наразі податок на автомобіль становить 25 тисяч гривень. Його потрібно платити щороку один раз. Проте вже 2022 року в Україні хочуть змінити закон. Це призведе до того, що оподатковуватимуться не лише елітні авто, а й нові машини середнього класу.

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В результаті ухвалення так званого "ресурсного законопроекту" діятимуть такі правила:

  • вік машини має бути не більше 5 років;
  • машина має коштувати понад 200 мінімалок (з 2022 року це 1,3 млн. грн.).

Раніше вартість машини мала коштувати понад 375 мінімалок.

Вівторок. Призупинення сертифікації "Північного потоку – 2"

Як повідомили у Федеральній мережевій агенції Німеччини, ФРН тимчасово призупинила процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік – 2".

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Німецький регулятор вважає, що оператор "Північного потоку – 2" повинен мати відповідну законам ФРН організаційну форму. Процес буде продовжено після завершення створення дочірньої компанії в Німеччині для німецької частини магістралі.

Середовище. Повернення податків деяким українцям

Українці мають право повернути собі частину від сплаченого податку на прибутки фізичних осіб. Однак це стосується лише тих платників податків, які зможуть довести свої витрати, наприклад, медицину, освіту чи страхування.

Щоб розрахувати приблизну суму, яку ви можете повернути собі, необхідно помножити суму витрат на медицину або освіту на 18%.

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Четвер. Припинення імпорту електроенергії з Білорусі

18 листопада Україна припинила імпорт електроенергії з Білорусі. Імпорт із Білорусі становив 0 МВт-год станом на ранок четверга, хоча ще 17 листопада цей показник був на рівні 415 МВт-год.

Деякі ЗМІ пов'язували це із повідомленнями, які почали з'являтися у різних виданнях Білорусі про припинення експорту електроенергії до України.

П'ятниця. Підвищення виплат на дітей

У 2022 році, у зв'язку з зростанням прожиткового мінімуму, зростуть і всі соцвиплати на дітей. Передбачено кілька етапів підвищення наступного року.

Виплати для дітей віком до 6 років зростуть так:

  • З 1 грудня 2021 року до 5250 грн.;
  • З 1 липня 2022 року – до 5 502,5 грн;
  • З 1 грудня 2022 року – до 5680 грн.

Для старших дітей також передбачено підвищення виплат:

  • З 1 грудня 2021 року до 6545 грн;
  • З 1 липня 2022 р. до 6860 грн;
  • З 1 грудня 2022 року по 7082,5 грн.

Для дітей із інвалідністю соціальні виплати становлять не 2,5, а 3,5 прожиткового мінімуму.

До речі, тепер в Україні оформити отримання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами для породіль, які офіційно не працевлаштовані можна буде онлайн.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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