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Відновлювані джерела – найперспективніший варіант розвитку енергосистеми України, – генеральний директор ДТЕК ВДЕ

22 квітня, 15:00

Ірина Ненько Ірина Ненько

У нинішніх умовах вітчизняна ВДЕ вимагає активного і постійного стимулювання розвитку

Взаємодія бізнесу і влади, а також розвиток ВДЕ зможуть врятувати вітчизняну енергосистему від дефіциту електроенергії і залежності від імпорту, зазначають експерти форуму з вітроенергетики "Перехід від "зеленого тарифу" до ринкових умов".

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У найближчі роки Україні загрожує гігантська діра в енергосистемі. Атомні і теплоелектростанції працюють на межі можливого, більшості енергоблоків уже кілька разів подовжували терміни експлуатації. Тому зараз постає питання – як Україні зберегти енергонезалежність, яка генерація замінить традиційну і як виконувати обіцянки перед європейськими партнерами. Експерти називають енергію з відновлюваних джерел вітру і сонця найвигіднішою з точки зору економіки. Теза підтверджується прогнозом Bloomberg NEF: у порівнянні із 2014 роком ціна встановлених потужностей для вітростанції у 2030 році знизиться на 64%, для сонячних – на 89%. При цьому вартість виробленого кіловат-години для вітрових станцій буде у 2 рази нижче, ніж для газових.

Генеральний директор ДТЕК ВДЕ Маріс Куніцкіс

Генеральний директор ДТЕК ВДЕ Маріс Куніцкіс

"Генерація атомних станцій покриває лише 50% потреби країни в електроенергії. Термін експлуатації цих станцій обмежений: через 5-10 років виникне питання про виведення з експлуатації та заміщення. Така ж ситуація і вугільними ТЕС. А що далі? Весь світ робить ставку на ВДЕ. Саме зелена енергія – чиста, енергоефективна та відновлювальна – стане синонімом сучасного виробництва електроенергії. Це ще і самий економічно вигідний варіант", – вважає генеральний директор ДТЕК ВДЕ Маріс Куніцкіс.

Водночас в нинішніх умовах вітчизняна ВДЕ вимагає активного і постійного стимулювання розвитку.

"У Європі середньозважена вартість виробництва електроенергії за МВт-год становить 44,5 євро, в Україні – до 60 євро. Така різниця у вартості викликана не відмінністю в технологіях, погодних умовах або вартості підключення, а високим інвестиційним ризиком країни. Щоб побудувати станцію в Європі кредити в 4-5 разів дешевше, ніж в Україні. Низька інвестиційна привабливість країни стримує інвесторів і фінансові інституції від реалізації нових проєктів", – пояснив Куніцкіс.

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