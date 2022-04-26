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Війна не стала початком краху: що насправді відбувається із економікою РФ

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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26 квітня, 12:58
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Росія все ще намагається "грати" на рівних з найсильнішими економіками світу, погрожуючи та залякуючи інші держави
Занепад російської економіки почався задовго до війни в Україні, вважає американський експерт
Занепад російської економіки почався задовго до війни в Україні, вважає американський експерт / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Економічний провал РФ розпочався ще задовго до вторгнення в Україну, але санкції Заходу лише посилять ефект падіння економіки країни-агресорки.

Про це в інтерв'ю Медузі розповів відомий економіст, професор Массачусетського технологічного університету Дарон Асемогл.

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За його словами, все, що відбувається з Росією, зараз — другий етап долі країни після розвалу Радянського Союзу.

Це продовження інституційного та економічного провалу. "Ви знаєте, як мало вигод отримали люди в Росії, та як збагатилася неймовірно клептократична олігархія, багато представників якої живуть у Лондоні, а не в Москві. Але зараз починається нова фаза цього провалу або занепаду Росії, і вона однаково небезпечна й у світу, й у російського народу", – зазначає Асемогл.

При цьому Росія досі вважає себе наддержавою та намагається конкурувати з такими країнами як Німеччиною та Великою Британією. Тільки проблема в тому, що економічний потенціал РФ незрівнянно менший.

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"Але Росія має велику армію, ядерну зброю. І головне – вона наводить страх по всьому світу. Вторгнення Росії до Сирії було в певному сенсі демонстрацією сил", – розповів економіст.

Дарон Асемогл вважає, що Росія навіть після падіння режиму президента Володимира Путіна навряд чи стане економічно незалежною країною, для формування більшого сегменту приватного бізнесу і розвитку громадянського автономного суспільства.

Санкції проти РФ

За вторгнення в Україну західне співтовариство запровадило проти Росії низку обмежень, які впливають не тільки на економіку РФ і компанії, що працюють усередині країни, а й на дочірні підприємства.

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Водночас Євросоюз найближчим часом планує відмовитись від енергоресурсів із РФ.

Ми вже розповідали, що Польща ввела санкції проти компаній та фізичних осіб з РВ та Білорусі, і писали, коли на Росії може статися дефолт.

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