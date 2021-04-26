Всупереч трьом рішенням ВАКС, детективи захотіли вчетверте подати в суд на прокурора у справі "Роттердам+"

Жодних підстав для чергового розгляду однієї і тієї ж заяви детективів про відведення прокурора немає і бути не може, пише адвокат Наталія Дригваль

Після трьох (!) рішень Вищого антикорупційного суду, які безапеляційно підтвердили законність й обґрунтованість дій прокурора САП у справі "Роттердам+", детективи НАБУ вирішили піти в суд вчетверте, пише в блозі на "Obozrevatel" адвокатка сторони захисту Наталія Дригваль.

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Жодних підстав для чергового розгляду однієї і тієї ж заяви детективів про відведення прокурора немає і бути не може. Єдина мета цієї акції – чинити тиск на суд і Офіс генерального прокурора і виправдати свою неефективність в очах суспільства.

На останньому такому судовому процесі суддя ВАКС Оксана Олійник чітко вказала, що відсутні будь-які докази того, що прокурор САП діяв непрофесійно, вів справу неправильно, що не вивчив документи, не взяв до уваги матеріали слідства тощо.

Три окремих рішення найавторитетнішого суду України протягом останніх пів року підтвердили, що прокурор бездоганно виконує покладені на нього функції процесуального керівника і абсолютно законно поставив під сумнів зібрані слідством за 4 роки матеріали.

У ситуації, коли терміни досудового розслідування закінчено, коли десятки експертиз підтверджують правильність формули, жодного іншого рішення як закрити справу "Роттердам+" прокурори САП не могли ухвалити.

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Це вже підтверджено судом та Офісом генерального прокурора, проте особисті корисливі мотиви або ж бажання виправдатися за свою неефективність в очах суспільства штовхають детективів НАБУ на пряме порушення закону і зловживання своїми повноваженнями.

Спочатку заступник голови САП Максим Грищук двічі відкривав справу, не маючи на це повноважень і навіть доступу до матеріалів справи і в умовах, коли відведений законом термін на проведення розслідування вже давно вичерпаний. А адже це пряме порушення норм КПК і конституційних прав громадян, за що, я впевнена, заступник голови САП рано чи пізно понесе відповідальність перед законом.

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Тепер же детективи НАБУ, розуміючи, що прокурор Пономаренко, який разом з ними останні роки вів справу "Роттердам+", не хоче, як вони, порушувати закон і говорити на чорне біле, шукають нового суддю або нового прокурора, який їх послухає і залишить тричі закриту справу на плаву.

Свою позицію вже висловила Генеральна прокурорка, зазначивши, що в справі якщо і є щось недомовлене, то це питання закінчення його строків.

Ірина Венедіктова в недавньому ток-шоу зазначила, що неможливо ігнорувати цілих три рішення ВАКС, які зняли всі претензії до прокурора. Відповідно, якщо в трикутнику НАБУ-САП-ВАКС щонайменше дві сторони визначилися зі своїм рішенням, а терміни розслідування вже вичерпані, то як сказала Генпрокурорка – справа розвалюється. Але ж легко розвалитися тому, чого і не було.

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У своїх спекуляціях і відвертій брехні детективи НАБУ і блогери, що їм повірили, користуються тим, що економічні аспекти ціноутворення на вугілля об'єктивно складні для широкого загалу. На цьому вони за підтримки олігархічних телеканалів і політиків створили стійкий міф про формулу "Роттердам+" як про щось "загалом незрозуміле, але однозначно погане", і продовжують його експлуатувати.

У цивілізованій правовій державі, якою намагається стати Україна, не можуть правоохоронці зневажати закон на догоду особистим амбіціям або користі. Тим більше ігнорувати рішення суду, який тричі підтвердив законність закриття сфабрикованої ними кримінальної справи щодо ні в чому не винних громадян.

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