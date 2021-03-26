Волинець: "У 2020 році зарплата шахтарів держшахт зросла на 5,2%, а членів НКРЕКП – на 85,8%"

Середня зарплата шахтарів державних шахт у 2020 році склала 12 089 грн, згідно з офіційними даними Міністерства енергетики, у порівнянні із 2019 роком вона зросла лише на 5,2%. Про це 25 березня написав у своєму Facebook нардеп від "Батьківщини", голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, повідомляє "Гордон".

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"Заробітна плата рядового члена НКРЕКП 2020 склала 213 480 грн. У порівнянні з 2019 роком зарплата членів НКРЕКП зросла на 85,8%. Це дані офіційних декларацій членів комісії на сайті НАЗК. І це без врахування премій, яких шахтарі в очі не бачать, а члени НКРЕКП виписують собі кожні три місяці 200 000 грн на кожного. Майже двократне зростання зарплат очільників НКРЕКП в умовах штучно створеної ними кризи на енергоринку – навіть не неподобство. Злочин, за який [голова НКРЕКП Валерій] Тарасюк і компанія мають відповісти перед законом", – написав він.

Лідер профспілки додав, що рівень зарплат шахтарів і своєчасність їх виплати безпосередньо залежить від роботи НКРЕКП і в цьому полягає парадокс ситуації.

"Нагадаю чиновникам, що наступного тижня борг перед шахтарями зросте на березневий зарплатний фонд – на 540 млн грн та сягне 1,8 млрд грн", – підсумував Волинець.

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Члени тарифної комісії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, за 2020 рік стали отримувати у два рази більшу зарплату, ніж раніше. Як з'ясував за даними реєстру декларацій "Главком", зараз їх зарплата становить до 200 тис. грн на місяць. Портал відзначає, що нинішній склад Нацкомісії був призначений у жовтні 2019 року. "За перший рік роботи комісії всі державні енергетичні компанії отримали рекордні збитки, а загальні борги на енергоринку досягли 80 млрд грн", – пише "Главком".

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На початку жовтня НАЗК почало перевірку голови НКРЕКП Тарасюка через конфлікт інтересів, пов'язаний із сімейним енергетичним бізнесом.

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