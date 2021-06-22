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Хвиля оптимізму. Нафта злетіла до максимуму за два роки

22 червня 2021 15:41

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Інвестори натхнені даними про відновлення найбільших економік світу після коронакризи

Нафта зростає у ціні

Нафта зростає у ціні / Фото: AFP, REUTERS/Aly Song

Світові ціни на нафту після весняного обвалу піднімалися 22 червня вище 75 доларів за барель марки Brent. Це максимум більш ніж за два роки – останній раз Brent короткочасно перевищувала позначку в 75 доларів 25 квітня 2019 року, а до цього долала її лише в жовтні 2018 року. Сировинні ринки, включаючи нафтовий, перейшли до зростання на тлі сигналів про відновлення економік США, Китаю і Європи після коронакризи.

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Як свідчать дані Investing , Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 15:15 за київським часом трохи відкотилася, до 74,47 долара за барель, але все одно залишається на дворічному піку.

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Як пише Bloomberg, ціни на нафту в 2021 році в цілому зросли на 40% у міру відновлення найбільших економік світу після пандемії і, відповідно, зростання споживання палива. Втім, повернення коронавірусу в деяких частинах Азії є нагадуванням про те, що відновлення буде нерівномірним.

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Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її партнери поступово відновлюють поставки, зупинені під час пандемії. ОПЕК+ збереться 1 липня, щоб проаналізувати ситуацію.

Нагадаємо, тим часом в Україні подорожчав бензин. Детальніше дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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