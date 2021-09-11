Волкер пояснив, коли будуть серйозні заходи проти "Північного потоку – 2"

США і Німеччина мають ставитися до газопроводу як до питання безпеки України та Європи, а не питання грошей

Проти газопроводу будуть прийняті серйозні заходи, якщо Росія використовуватиме газ як зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати і Німеччина почнуть діяти проти російського газопроводу "Північний потік – 2" в тому випадку, якщо Росія почне використовувати газ як зброю.

Про це заявив американський дипломат і спецпредставник США з питань України в 2017-2019 роках Курт Волкер в рамках форуму YES Brainstorming в Києві, який організований Ялтинською європейською стратегією і Фондом Віктора Пінчука.

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"Ми дійсно опираємося "Північному потоку – 2", але одне говорити, а інше – щось робити. І ми дійсно повинні щось робити, щоб змінити результати цих дій. У німецько-американській заяві ми говоримо про це з точки зору грошей. Треба говорити з точки зору газу, тобто з точки зору безпеки, оскільки Росія намагається впливати на Європу і це загрожує Україні", – сказав Волкер.

Він зазначив, що США і Німеччина мають ставитися до газопроводу як до питання безпеки України та Європи. Тому якщо Росія використовуватиме газ як зброю – будуть серйозні дії.

Завершення будівництва "Північного потоку – 2"

10 вересня російський газопровід "Північний потік – 2" повністю добудували.

"На ранковій оперативній нараді в ПАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 МСК будівництво газопроводу" Північний потік – 2 "повністю завершено", – повідомили в "Газпромі".

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Як очікують в "Газпромі", поставки газу по газопроводу "Північний потік – 2" можуть почати з 1 жовтня.

25 серпня скаргу російського газопроводу "Північний потік – 2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС, відхилив Вищий земельний суд Дюссельдорфа.

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон рішення німецького суду щодо вимог до "Північного потоку – 2" назвав довгоочікуваним і важливим.

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