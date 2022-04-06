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"Воєнна зона": як Лондон знищив морську торгівлю РФ з усім світом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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6 квітня, 11:50
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Розповідаємо, чому більшості розвинених країн практично неможливо торгувати з Росією
Що зміниться у російському морському просторі
Що зміниться у російському морському просторі / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Лондонський морський ринок страховиків оголосив усі морські води Росії "воєнною зоною", у тому числі Чорне море, Балтику і порти Далекого Сходу.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

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Лондонський морський ринок страховиків є найбільшим у світі, на нього припадає приблизно третина частки ринку страховки всіх торгових кораблів у світі.

Що означає "воєнна зона"?

Експрезидент компанії "Київстар" Петро Чернишев пояснив, що тепер, коли судно захоче зайти на цю територію, його власник зобов'язаний буде повідомити свого страховика та заплатити спеціальну "воєнну премію".

Такі "премії" можуть доходити до 5% від вартості всього судна.

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"Але я особисто вважаю, що тепер жоден корабель, що належить компаніям з багатих країн, туди просто не піде – це нерентабельно", – пише експерт.

Це обмеження робить торгівлю з Росією практично неможливою.

Закриття портів

Після звірств, які російські окупанти робили над мирними людьми у містечках Київської області, Євросоюз ввів черговий пакет санкцій проти агресора.

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Цього разу серед них була заборона російським судам та операторам заходити до портів країн ЄС. Також було запроваджено заборону імпорту російського вугілля, транзакції з чотирма найбільшими російськими банками, серед яких буде ВТБ банк.

Окрім цього було введено заборону на експорт до РФ напівпровідників, машин, транспортного обладнання, заборону на імпорт із РФ низки товарів та сировини на кшталт деревини, насіння, морепродуктів та алкоголю.

Ну і останнє – це заборона компаніям РФ брати участь у європейських публічних закупівлях та заборона російським держустановам надавати фінансову підтримку.

"Сьогодні" також писали, як РФ обходить введені проти неї санкції і розповідали, як ембарго на нафту вплинуло б на гаманці європейців.

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