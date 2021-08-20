Водійські права в "Дії": як правильно показувати поліції

Завдяки спеціальному QR-коду співробітники поліції можуть перевірити документи водія

Водійські права в "Дії". Колаж: "Сьогодні"

Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в Україні можна показувати на прохання поліції в електронному вигляді за допомогою програми "Дія".

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Однак не всі знають, в якому вигляді такі документи будуть дійсні і як їх правильно показувати поліції, пише Auto24tv.

Електронне посвідчення водія та електронне свідоцтво транспортного засобу містить в собі унікальний електронний ідентифікатор QR-код. Він дозволяє переходити по посиланню на що підтверджує запис в електронних ресурсах єдиної інформаційної системи МВС.

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Як отримати такий цифровий документ

встановити на смартфон додаток "Дія";

пройти в додатку електронну ідентифікацію;

документи підтягнуться автоматично разом з QR-кодом;

на прохання поліції пред'явити такі документи.

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Документи заборонено пред'являти в такому вигляді:

фотокопії на смартфоні;

відсканований документ;

фото документів.

Перехід України в режим paperless

З 24 серпня набуває чинності закон, згідно з яким чиновники більше не зможуть вимагати паперові документи:

будь-який документ можна буде надати в електронному вигляді – наприклад через додаток "Дія";

цифровий паспорт стає повноцінним юридичним аналогом звичайного паперового паспорта;

у кожної організації повинні бути зчитувальні пристрої, які дозволять розшифрувати інформацію про власника паспорта з системи "Дія".

Як раніше заявляв міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, Україна першою в світі прирівняла цифровий паспорт до паперового на рівні закону.

Раніше деякі українці скаржилися, що у них крадуть дані через "Дія". Чиновники запевняють, що це неможливо.

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