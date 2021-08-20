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Водійські права в "Дії": як правильно показувати поліції

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
20 серпня, 11:20
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Завдяки спеціальному QR-коду співробітники поліції можуть перевірити документи водія
Водійські права в "Дії". Колаж: "Сьогодні"
Водійські права в "Дії". Колаж: "Сьогодні"

Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в Україні можна показувати на прохання поліції в електронному вигляді за допомогою програми "Дія".

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Однак не всі знають, в якому вигляді такі документи будуть дійсні і як їх правильно показувати поліції, пише Auto24tv.

Електронне посвідчення водія та електронне свідоцтво транспортного засобу містить в собі унікальний електронний ідентифікатор QR-код. Він дозволяє переходити по посиланню на що підтверджує запис в електронних ресурсах єдиної інформаційної системи МВС.

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Як отримати такий цифровий документ

  • встановити на смартфон додаток "Дія";
  • пройти в додатку електронну ідентифікацію;
  • документи підтягнуться автоматично разом з QR-кодом;
  • на прохання поліції пред'явити такі документи.
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Документи заборонено пред'являти в такому вигляді:

  • фотокопії на смартфоні;
  • відсканований документ;
  • фото документів.

Перехід України в режим paperless

З 24 серпня набуває чинності закон, згідно з яким чиновники більше не зможуть вимагати паперові документи:

  • будь-який документ можна буде надати в електронному вигляді – наприклад через додаток "Дія";
  • цифровий паспорт стає повноцінним юридичним аналогом звичайного паперового паспорта;
  • у кожної організації повинні бути зчитувальні пристрої, які дозволять розшифрувати інформацію про власника паспорта з системи "Дія".

Як раніше заявляв міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, Україна першою в світі прирівняла цифровий паспорт до паперового на рівні закону.

Раніше деякі українці скаржилися, що у них крадуть дані через "Дія". Чиновники запевняють, що це неможливо.

Також всі найважливіші новини дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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