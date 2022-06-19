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Vodafone раптово підвищив тарифи – скільки платитимуть українці з 1 липня

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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19 червня, 17:27
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Мобільний оператор почав розсилати користувачам повідомлення про зміну тарифів
Українці платитимуть більше за мобільний зв'язок
Українці платитимуть більше за мобільний зв'язок / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Із 1 липня багатьох клієнтів мобільного оператора Vodafone чекають не надто приємні зміни – компанія оголосила про підвищення цін за деякими тарифними планами.

Цікаво, що окремої новини на сайті про нововведення не було, але інформацію доповнили на сторінці кожного тарифу і почали розсилати повідомлення абонентам.

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Зразок повідомлення, яке отримали користувачі Vodafone
Зразок повідомлення, яке отримали користувачі Vodafone

Збільшують тарифи українцям, які користуються тарифами з серії Vodafone SuperNet:

  • Vodafone SuperNet Turbo зі 100 грн/міс. до 125 грн/міс.;
  • Vodafone SuperNet Start зі 125 грн/міс. до 140 грн/міс.;
  • Vodafone SuperNet Pro зі 180 грн/міс. до 205 грн/міс.;
  • Vodafone SuperNet Unlim із 260 грн/міс. до 300 грн/міс.;
  • Joice зі 120 грн/міс. до 135 грн/міс.

Водночас клієнтам пропонують трохи більші об’єми послуг у кожному пакеті: більше гігабайтів в інтернеті та дзвінків по Україні. А ось безліміт на месенджери (послуги "Обмін хвилин" та "Безліч розмов") стане недоступним з 1 липня.

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Якщо в користувача підключена послуга "Рік без абонплат", вартість тарифу не зміниться до закінчення терміну дії послуги. Після його завершення тариф зміниться на актуальний.

Повідомлення на сайті мобільного оператора
Повідомлення на сайті мобільного оператора / Фото: скріншот

Окрім цього, з 1 липня оператор змінює умови надання послуг міжнародного зв’язку. Дзвінки в Росію та Білорусь оцінюватимуть по 25 грн за хвилину, а SMS – по 3 грн за штуку. Для дзвінків у Польщу діятиме послуга "Безліміт за кордон" (T-Mobile/Heyah), а "Спецтариф для дзвінків за кордон" перестане діяти.

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Пояснення від оператора

У соцмережах клієнти обурені підвищенням вартості тарифних планів. Представники Vodafone пояснили своє рішення тим, що після повномасштабного вторгнення РФ надавали безкоштовні послуги 13 млн абонентів у гарячих точках.

"Нашим пріоритетом лишається забезпечення зв’язку. Компанія несе величезні втрати через війну – щодня ми відновлюємо десятки пошкоджених об'єктів мережі, даючи мільйонам людей можливість тримати зв'язок з рідними", – зазначили вони.

Мобільний оператор резюмував, що підвищення тарифів допоможе підтримувати стабільну роботу мережі.

Пояснення компанії
Пояснення компанії / Фото: скріншот

Тариф із "суперсилами"

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" створив новий тариф із цікавою назвою LoveUA. Запустили його 6 червня для абонентів, які обслуговуються на умовах передоплати.

Новинка корисна тим, хто потребує багато дзвінків на номери різних мереж України. За контрактом передбачено 1200 хвилин для дзвінків на будь-які фіксовані та мобільні мережі в Україні. Коли вони закінчаться, доступні безлімітні дзвінки на номери "Київстар".

У тариф внесено 15 Гб мобільного інтернету, безлімітний доступ до сервісів для відеодзвінків, додатків для освіти, соціальних мереж та популярних месенджерів.

До основного тарифу можна підключити дві "суперсили" – додаткові послуги, підлаштовані під потреби абонента. Наприклад, SMS, додаткові хвилини, інтернет, телебачення тощо.

"Сьогодні" раніше писали, що "Київстар" з 1 червня закрив три популярні послуги, а також розповідали про спільну послугу "Дії" і lifecell.

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