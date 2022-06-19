Vodafone раптово підвищив тарифи – скільки платитимуть українці з 1 липня

Мобільний оператор почав розсилати користувачам повідомлення про зміну тарифів

Українці платитимуть більше за мобільний зв'язок / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Із 1 липня багатьох клієнтів мобільного оператора Vodafone чекають не надто приємні зміни – компанія оголосила про підвищення цін за деякими тарифними планами.

Цікаво, що окремої новини на сайті про нововведення не було, але інформацію доповнили на сторінці кожного тарифу і почали розсилати повідомлення абонентам.

Реклама

Зразок повідомлення, яке отримали користувачі Vodafone

Збільшують тарифи українцям, які користуються тарифами з серії Vodafone SuperNet:

Vodafone SuperNet Turbo зі 100 грн/міс. до 125 грн/міс.;

Vodafone SuperNet Start зі 125 грн/міс. до 140 грн/міс.;

Vodafone SuperNet Pro зі 180 грн/міс. до 205 грн/міс.;

Vodafone SuperNet Unlim із 260 грн/міс. до 300 грн/міс.;

Joice зі 120 грн/міс. до 135 грн/міс.

Водночас клієнтам пропонують трохи більші об’єми послуг у кожному пакеті: більше гігабайтів в інтернеті та дзвінків по Україні. А ось безліміт на месенджери (послуги "Обмін хвилин" та "Безліч розмов") стане недоступним з 1 липня.

Реклама

Якщо в користувача підключена послуга "Рік без абонплат", вартість тарифу не зміниться до закінчення терміну дії послуги. Після його завершення тариф зміниться на актуальний.

Повідомлення на сайті мобільного оператора / Фото: скріншот

Окрім цього, з 1 липня оператор змінює умови надання послуг міжнародного зв’язку. Дзвінки в Росію та Білорусь оцінюватимуть по 25 грн за хвилину, а SMS – по 3 грн за штуку. Для дзвінків у Польщу діятиме послуга "Безліміт за кордон" (T-Mobile/Heyah), а "Спецтариф для дзвінків за кордон" перестане діяти.

Реклама

Пояснення від оператора

У соцмережах клієнти обурені підвищенням вартості тарифних планів. Представники Vodafone пояснили своє рішення тим, що після повномасштабного вторгнення РФ надавали безкоштовні послуги 13 млн абонентів у гарячих точках.

"Нашим пріоритетом лишається забезпечення зв’язку. Компанія несе величезні втрати через війну – щодня ми відновлюємо десятки пошкоджених об'єктів мережі, даючи мільйонам людей можливість тримати зв'язок з рідними", – зазначили вони.

Мобільний оператор резюмував, що підвищення тарифів допоможе підтримувати стабільну роботу мережі.

Пояснення компанії / Фото: скріншот

Тариф із "суперсилами"

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" створив новий тариф із цікавою назвою LoveUA. Запустили його 6 червня для абонентів, які обслуговуються на умовах передоплати.

Новинка корисна тим, хто потребує багато дзвінків на номери різних мереж України. За контрактом передбачено 1200 хвилин для дзвінків на будь-які фіксовані та мобільні мережі в Україні. Коли вони закінчаться, доступні безлімітні дзвінки на номери "Київстар".

У тариф внесено 15 Гб мобільного інтернету, безлімітний доступ до сервісів для відеодзвінків, додатків для освіти, соціальних мереж та популярних месенджерів.

До основного тарифу можна підключити дві "суперсили" – додаткові послуги, підлаштовані під потреби абонента. Наприклад, SMS, додаткові хвилини, інтернет, телебачення тощо.

"Сьогодні" раніше писали, що "Київстар" з 1 червня закрив три популярні послуги, а також розповідали про спільну послугу "Дії" і lifecell.