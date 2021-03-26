Позашляховики рулять: Ford знімає з виробництва популярну модель седана

Європейську лінійку буде повністю переведена на електротягу до 2030 року

Популярність позашляховиків зростає на тлі падіння купівельного інтересу до представницьких седанів і універсалів. Один з лідерів світового автопрому Ford має намір рівно через рік припинити виробництво Mondeo (в США це Fusion), який сходив з конвеєра майже 30 років. При цьому випуск європейського наступника цієї моделі в компанії теж не планують.

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Про це повідомляє видання УкрАвтопром.

Ford Mondeo продається з 1993 року: зараз на конвеєрі складають п'яте покоління моделі. За цей час автомобіль став однією з основних глобальних моделей бренду – 2001 року було продано понад 86,5 тис. примірників. Але через зростання популярності позашляховиків частка Mondeo на ринку серйозно впала, і вже 2020 року Ford продав лише 2400 авто цієї моделі.

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Як пояснили в американській компанії, одна з причин відмови від Mondeo – "зміна уподобань покупців". Торік кросовери склали 39% всіх проданих Ford автомобілів, причому їхня частка зросла за рік на 8%. Друга причина – коригування європейської лінійки, яку компанія має намір повністю електрифікувати до 2030 року.

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Компанія вже оголосила, що її завод в іспанській Валенсії, який виробляє Mondeo, поряд з 2,0- і 2,3-літровими версіями бензинових двигунів EcoBoost, з кінця 2022 року випускатиме гібридний двигун внутрішнього згоряння для Kuga, Galaxy і S-Max. Зараз цей двигун виробляють в Чіуауа, Мексика.

Нагадаємо, машини Ford не увійшли до ТОП-10 марок з продажу авто в Україні 2020 року.

А в липні-2020 Ford попросили припинити випускати поліцейські автомобілі.

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