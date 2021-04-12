Замість Туреччини – Кубань. Росіянам закрили польоти на курорти

Поки у пересічних росіян горять путівки через пандемію ковіду, турагенції заманюють клієнтів знижками в 30-50 відсотків.

Уряд РФ радить російським туроператорам тимчасово зупинити продаж путівок до Туреччини в період з 15 квітня по 1 червня.

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Про це повідомляє РБК з посиланням на віце-прем'єра Тетяну Голікову.

Голікова оголосила, що з 15 квітня по 1 червня Росія в зв'язку з епідеміологічною ситуацією призупиняє авіасполучення з Туреччиною і Танзанією. Винятком стануть два рейси на тиждень за маршрутом Стамбул – Москва і назад, а також вивізні рейси.

За даними аналітичної служби Асоціації туроператорів Росії, загальна кількість туристів, які забронювати тури в Туреччину з заїздами в період 15 квітня – 31 травня, перевищила 500 тисяч. З них понад 40% – сім'ї з дітьми. Загальна вартість заброньованих турів на цей період склала 354,6 млн євро.

Поки росіяни скаржаться, що їхні путівки просто згорять, агенції продовжують продавати тури в Туреччину з немислимими знижками, що перевищують половину їхньої вартості.

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А на Кубані вже очікують мільйонів туристів зі всієї Росії, про що губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив на своїй сторінці в Instagram. За словами чиновника, російські авіакомпанії готові наростити число маршрутів в регіон в два-чотири рази.

Нагадаємо, що майже 60% туристів з Росії не вважають курорти окупованого Криму і Кубані гідною заміною Туреччини і Єгипту.

Також повідомлялося, що чартерні авіаперевезення між Росією і Туреччиною було перервані на дев'ять місяців через кризу у відносинах двох країн після того, як в листопаді 2015 турецький винищувач збив у Сирії російський бомбардувальник Су-24.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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