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Замість суддів роботи, і ніякої готівки: Федоров розповів, якою буде Україна через 8 років

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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25 травня, 10:17
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У Давосі на першому International Diia Summit Brave Ukraine міністр цифрової трансформації Федоров представив, якою буде Україна за 8 років
Що зміниться в Україні до 2030 року за версією Мінцифри
Що зміниться в Україні до 2030 року за версією Мінцифри / Фото: Колаж: Сьогодні

У Давосі 24 травня в межах Міжнародного економічного форуму відбувся перший International Diia Summit Brave Ukraine. На ньому міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що повинно з'явитися в Україні до 2030 року після того, як ми виграємо війну проти РФ.

"Сьогодні" розказує, що таке Diia Summit, і яким у Мінцифрі бачать післявоєнний Уряд.

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Війна пришвидшила цифровізацію України

На цьогорічному Давоському форумі Міністерство цифрової трансформації не тільки презентувало напрямки цифрового розвитку України. Також під час саміту Федоров розповів про те, яку роль мають інновації у війні, і що Мінцифрі вдалося зробити для інформаційного фронту.

"На саміті ми вперше зібрали 12 міністрів цифрової трансформації ЄС, які об'єдналися для допомоги Україні. Вони вже багато допомагали нам під час війни. Разом із ними ми ведемо цифровий фронт боротьби", – зазначили у пресслужбі відомства.

Там додали, що уже сьогодні потрібно формувати бачення того, якою буде Україна і її влада після війни з РФ. Як зазначають у Мінцифрі, уряд має стати гнучким та мобільним, як ІТ-компанія. І так усі зміни можна буде втілити швидко.

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А власне зміни, які повинні статися за 8 років в Україні, такі.

Якою Мінцифра бачить Україну до 2030 року

Федоров заявив, що Україна переможе у війні і вже до 2030 року відбудуться такі зміни:

  • високотехнологічний сектор в нашій державі становитиме 70% ВВП;
  • в адміністративних судах працюватиме штучний інтелект;
  • повний paperless (заміна паперових документів на електронні);
  • повний cashless (лише безготівкові фінансові операції);
  • в Україні будуть найвигідніші податки у світі;
  • пройде масштабна приватизація;
  • різні країни та компанії відповідатимуть за конкретні регіони;
  • українська армія стане найбільш безпечною у світі;
  • в Україні запровадять найсучасніші системи територіального захисту.

Загалом, за словами Федорова, Україна повинна стати Ізраїлем Європи. Це має мотивувати різні команди для нових ідей, щоб втілити ці пункти.

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Україна приєднається до роумінгового простору і єдиної зони платежів ЄС

"Сьогодні" вже розповідали, що Україна планує приєднатися до роумінгового простору ЄС. І ті українці, які змушені були покинути країну через війну з РФ, зможуть здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткової плати за це.

Крім того, це дозволить українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми, українськими тарифами.

Крім роумінгового простору, Україна вже влітку планує приєднатися до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA. Українці після приєднання до єдиної зони, зможуть без комісій робити перекази у євро.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що зараз в Україні впроваджуються європейські правила в усіх секторах економіки та сферах суспільних відносин, адже основна геополітична мета – вступ України до ЄС.

Ми також писали, як на Україну вплине затяжна війна, і які країни допомагають Україні рятувати від голоду світ.

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