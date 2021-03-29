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Втручання в конфлікт навколо "Нафтогазвидобування" є загрозою рейтингу влади

29 березня, 16:39

Ірина Ненько Ірина Ненько

Один з учасників конфлікту – Олег Семінський – має депутатський мандат "Слуги народу"

Конфлікт навколо найбільшої газодобувної компанії "Нафтогазвидобування" докотився до керівництва "Слуги народу" та Офісу президента. Втручання в нього влади може поставити під загрозу рейтинг президента Зеленського, який будується зокрема на повній відсутності корупційних звинувачень на його адресу.

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Таку думку висловив головний редактор РБК-Україна Сергій Щербина в матеріалі "Стара історія. Як конфлікт навколо "Нафтогазвидобування" може відбитися на владі Зеленського".

"Президентство Зеленського – це вже четверте президентство, при якому розвивається драма найбільшого приватного газовидобувача країни. Гриміли революції і почалася війна, але при кожній владі у тій чи іншій формі спливає одна і та ж історія – з'ясування стосунківакціонерів" Нафтогазвидобування", – пише Щербина.

За словами Щербини, також при кожній владі перебували і впливові бажаючі взяти участь у конфлікті.

"Кожен раз починаються кримінальні справи, гучні обшуки і підозри, брифінги та героїчні доповіді про розкриття давніх злочинів. Але все закінчується появою самозваних "медіаторів", які пропонують за сирітську часточку вирішити питання, зайти до "першого", пояснити і передати команду. Результат – шлейф корупційних звинувачень. Хоча б тому, що в Україні ніхто і ніколи не повірить в участь політичних персон у рішенні бізнесового конфлікту "за просто так", – пояснює Щербина.

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Цього разу один з учасників конфлікту – власник депутатського мандата "Слуги народу" Олег Семінський, який використовує свій статус для отримання або 150 мільйонів доларів, або 10% акцій "Нафтогазвидобування".

"За словами акціонера компанії, Семінський нібито знайшов спільну мову з лідером фракції " Слугиа народу" Давидом Арахамією. У розмовах навколо чергового скандалу, пов'язаного з "Нафтогазвидобуванням", зайшла мова про бажання учасників заходу доповісти питання президенту Володимиру Зеленському", – пише Щербина.

Автор також висловив думку, що спроба Семінського використовувати партійну приналежність з метою заручитися підтримкою президента може негативно відбитися на репутації самої влади.

"Однією з найголовніших складових безумовного успіху (Зеленського – ред.), переконаний, є відсутність корупційних звинувачень, у всякому разі, стосовно особисто президента. Грубо кажучи, у суспільній свідомості – це перший президент, який не краде. Проблема у тому, що це – дуже крихкий матеріал. Одним необережним рухом можна зарізати всі політичні досягнення в одну мить. Особливо, коли ці необережні рухи здійснюються таким гострим інструментом, як конфлікт навколо "Нафтогазвидобування", – резюмує Щербина.

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щербина семинский Нафтогазвидобування конфлікт слуга народа
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