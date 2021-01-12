Владі України на замітку: в Латвії дозволили продавати шкарпетки та свічки, сірники і труни

Навіть у рамках режиму НС латиші можуть спокійно купити речі першої необхідності

Поки в Україні тривають суперечки про необхідність заборони продажу предметів домашнього ужитку і речей повсякденного носіння на кшталт сірників, свічок, батарейок, лампочок, шкарпеток і жіночих колготок як способу боротьби з коронавірусом, в Латвії з 12 січня розширено асортимент товарів, які можна купити в звичайних магазинах, а не онлайн.

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Про це з посиланням на Міністерство економіки цієї балтійської держави повідомляє портал Delfi.lv.

Відсьогодні в магазинах можна придбати колготки, шкарпетки, еластичні шкарпетки, шарфи, шалі, хустки, шапки, рукавички, товари для чищення поверхонь, лопати і совки, електроприлади для обігріву приміщень і пергаментний папір.

Також з 12 січня можна купувати паливо, газові балони, свічки, сірники, труни, конверти, паперову упаковку, побутові миючі засоби, печі, замки, опалювальні котли, обігрівачі, телефони, лампочки, ортопедичні приналежності, слухові апарати та запальнички.

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До 25 січня можуть працювати аптеки, в тому числі ветеринарні аптеки, магазини оптики та автозаправні станції.

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Також продовжують роботу магазини з продажу продуктів, предметів гігієни, господарчих товарів першої необхідності, тютюнових виробів та електронних пристроїв для куріння, кормів і товарів для тварин. Можна придбати пресу, квитки на громадський транспорт, маски для обличчя та засоби індивідуального захисту, сільгосппродукцію власного виробництва, карти передоплати для мобільних телефонів і квіти.

Нагадаємо, в Латвії до 11 січня діяв режим надзвичайної ситуації, викликаний боротьбою з поширенням коронавірусу. Він був продовжений до 7 лютого, при цьому в святкові дні навіть діяла комендантська година.

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