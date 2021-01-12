Владі України на замітку: в Латвії дозволили продавати шкарпетки та свічки, сірники і труни

Поки в Україні тривають суперечки про необхідність заборони продажу предметів домашнього ужитку і речей повсякденного носіння на кшталт сірників, свічок, батарейок, лампочок, шкарпеток і жіночих колготок як способу боротьби з коронавірусом, в Латвії з 12 січня розширено асортимент товарів, які можна купити в звичайних магазинах, а не онлайн.
Про це з посиланням на Міністерство економіки цієї балтійської держави повідомляє портал Delfi.lv.
Відсьогодні в магазинах можна придбати колготки, шкарпетки, еластичні шкарпетки, шарфи, шалі, хустки, шапки, рукавички, товари для чищення поверхонь, лопати і совки, електроприлади для обігріву приміщень і пергаментний папір.
Також з 12 січня можна купувати паливо, газові балони, свічки, сірники, труни, конверти, паперову упаковку, побутові миючі засоби, печі, замки, опалювальні котли, обігрівачі, телефони, лампочки, ортопедичні приналежності, слухові апарати та запальнички.
До 25 січня можуть працювати аптеки, в тому числі ветеринарні аптеки, магазини оптики та автозаправні станції.
Також продовжують роботу магазини з продажу продуктів, предметів гігієни, господарчих товарів першої необхідності, тютюнових виробів та електронних пристроїв для куріння, кормів і товарів для тварин. Можна придбати пресу, квитки на громадський транспорт, маски для обличчя та засоби індивідуального захисту, сільгосппродукцію власного виробництва, карти передоплати для мобільних телефонів і квіти.
Нагадаємо, в Латвії до 11 січня діяв режим надзвичайної ситуації, викликаний боротьбою з поширенням коронавірусу. Він був продовжений до 7 лютого, при цьому в святкові дні навіть діяла комендантська година.
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