Влада торгує струмом з Лукашенком на крові наших захисників і білоруських протестувальників, – нардеп

З 3 січня в Україні почалися поставки електроенергії з Білоруської АЕС

Влада організувала закупівлю електроенергії з Білоруської АЕС режиму Лукашенка на крові українських захисників і білоруських протестувальників, про це заявив народний депутат Михайло Бондар (ЄС), повідомляє "Главком".

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"На сьомий рік війни за незалежність українські шахти і електростанції змушені скорочувати виробництво в той час як уряд домовляється про купівлю струму у країни-агресора і його сателітів. Ганьба", – заявив Бондар.

За його словами, спершу кремлівські ЗМІ оваціями вітали початок імпорту Україною струму з Білорусі, а 12 січня радісний пресреліз про успішну співпрацю із Україною опублікував і уряд Лукашенка.

"Міністерство енергетики Білорусі радісно повідомило, що після того як Україна домовилася про імпорт, АЕС Лукашенка вийшла на максимальну потужність. У мене для Шмигаля і його міністрів є інша новина, яку вони напевно проігнорували, раз загрузили роботою білоруських атомників. У 2020 році видобуток вугілля на державних шахтах упав на 24%", – додав нардеп.

Нагадаємо, з 3 січня поставки білоруської атомної електроенергії в Україні почали три компанії – "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука, "Донбасенерго" Максима Єфімова і "ЕРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж.

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В Міненерго Білорусі підтвердили, що проводять міжвідомчі переговори з Україною щодо співпраці у сфері енергетики, зокрема поставок атомної енергії.

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 р. Тоді в загальному обсязі було поставлено понад 1 млрд кВт·годин.

Прямі збитки української енергосистеми від імпорту, за оцінками експертів, склали від 3 до 5 млрд грн.

Імпорт також спровокував найбільшу за всю історію країни кризу на енергоринку і рекордні збитки державних енергетичних компаній. Через закупівлю струму у Росії, 95% українських шахт навесні 2020 р. вимушені були зупинитися.

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