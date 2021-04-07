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Влада спільно з бізнесом має підготувати нові екопроєкти, – Соломчук

7 квітня, 14:53

Ірина Ненько Ірина Ненько

В законопроєктах потрібно враховувати стан вітчизняної промисловості

Екологічні законопроєкти потрібно готувати разом з бізнесом з урахуванням стану вітчизняної промисловості і встановивши реалістичні терміни проведення екомодернізаціі. Про це заявив народний депутат Дмитро Соломчук, пише "Obozrevatel".

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За його словами, зареєстровані нині в парламенті законопроєкти про екологічний контроль (№3091) та промислові викиди (№4167) містять багато сумнівних і нереалістичних норм, які промислові підприємства не здатні виконати. Зокрема, вони не мають коштів на проведення екомодернізації, тож їм необхідно надати державну підтримку.

"Потрібно попрацювати над тим, за що здійснювати модернізацію – якісь кредитні умови, якісь компенсатори", - пояснив Соломчук.

Він також звернув увагу на необхідність врахування вітчизняних реалій при розробці екологічних норм і неприпустимості звичайного копіювання екологічного законодавства ЄС.

"Не можна взяти законодавство будь-якої іншої країни і все накласти на нашу країну. Навіть в Євросоюзі всі екологічні норми розглядалися окремо. В Польщі одне, в Угорщині інше, в Словаччині інше. Там також вони не єдині для всіх країн. Деякі підприємства навіть трішки звільняються від їх виконання", – розповів Соломчук.

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Депутат вважає, що влада разом з бізнесом мають підготувати нові екологічні законопроєкти, з врахуванням стану і можливостей вітчизняної промисловості та держави.

"Давайте спільно напрацюємо реальний законопроєкт про екомодернізацію і контроль. Надамо пропозиції на фракцію з реальними таймінгами виконання і з реальною потім відповідальністю, якщо воно не виконано. Потрібно реально подати реформаторський закон. Але він має бути в першу чергу від бізнесу", – підсумував Соломчук.

Раніше представник Федерації металургів України Андрій Лукасевич заявив, що передбачені законопроєктом про промислові викиди (№4167) терміни та умови переходу до нових екологічних норм призведуть до закриття підприємств, адже промисловість не має десятків мільярдів на проведення екомодернізації.

Водночас в Європейській бізнес-асоціації наголосили, що Україна має застосувати досвід проведення екомодернізації в країнах ЄС і надати підприємствам державну підтримку на запровадження екотехнологій та запропонувати фінансові стимули.

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