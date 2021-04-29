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Володимир Гройсман: єдиним способом деолігархізацї є прозорість влади у стосунках з бізнесом

29 квітня, 18:17

Ірина Ненько Ірина Ненько

Політик вважає, що деолігархізаця – це намагання створити додаткові механізми тиску на український бізнес

"Олігархи з’являються тоді, коли нерадиві корумповані чиновники дають їм преференції. Тому питання деолігархізації потрібно вирішувати не законом про деолігархізацію, а законом про збільшення відповідальності українських чиновників. Щоб вони не допускали монополій, наближення певних груп до влади, які впливають на ті чи інші рішення. І я вважаю, що це спроба напевно. З’явиться закон, то ми його побачимо, але наскільки я бачу – це спроба самої влади стати олігархами", – заявив Гройсман в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Для української економіки такі ініціативи можуть мати негативний вплив, застеріг політик.

"На мій погляд, так – це намагання створити додаткові механізми тиску на український бізнес. Для того, щоб бізнес якимось чином був вдячний владі, що їх не будуть чіпати", – вважає він.

Володимир Гройсман закликає владу зосередитися на встановленні рівних правил в економіці, забезпеченні справедливого суду та незалежності медіа.

"Рівні правила риночної гри, які має запезпечити і встановити сама влада. Це має бути справедливий суд, в якому мають бути всі покарані – великий, малий, середній бізнес, якщо він порушує закон і обкрадає державу. Більше того, я вважаю, що тут можуть бути приховані спроби поставити в залежність медіа і журналістів. І тут маємо питання про незалежність засобів масової інформації. Тобто я вважаю, що питання деолігархізації – це питання взагалі свободи і закону в країні", – підкреслив він.

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Запорукою зменшення впливу олігархів має стати прозорість стосунків влади з бізнесом. Інакше деолігархізація може перетворитися в механізм руйнації національної економіки. "Якщо є питання для бізнесу – його треба запросити, зібрати і сказати: "У нас для вас є питання!". Публічно, раз-два-три-чотири-п’ять. І ми пропонуємо такі шляхи вирішення. А не так, як це поки що сьогодні лунає від влади, що будуть якісь критерії, а хто під ці критерії потрапить. Я думаю, що має потрапити багато середніх або малих підприємців, які комусь заважають, їм поставлять клеймо "мініолігарх" і він буде позбавлений можливості працювати, розвиватися і робити власну справу. От поки що це моя думка. Я вважаю, що цими кроками ми дуже далеко зайдемо, руйнуючи взагалі національну економіку", – підсумував Володимир Гройсман.

15 квітня на засіданні РНБО президент Володимир Зеленський анонсував розробку "фундаментального законопроєкту про статус олігарха в нашій країні". Він доручив зайнятися підготовкою документа РНБО, Офісу президента і Антимонопольному комітету.

Провідний експерт Atlantic Council, екскоординатор санкційної політики Державного департаменту США Деніел Фрід застеріг українську владу від кроків, спрямованих на перерозподіл економічних та медійних активів.

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