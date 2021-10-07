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Із зарплатою щастить далеко не всім. Кому в Україні готові платити 44 тис. грн

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
7 жовтня, 13:37
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Тільки 10% роботодавців готові платити високі зарплати, тоді як 55% пропонують зарплати до 20 тис. грн
Більшість роботодавців пропонують зарплату близько 20 тис. грн
Більшість роботодавців пропонують зарплату близько 20 тис. грн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні середня зарплата у вересні становила 18 тис. грн. Порівняно з серпнем зростання становило 1300 грн. У вересні найвищі оклади традиційно були у фахівців зі сфери IT – в середньому 44,2 тис. грн.

Однак порівняно з серпнем середній рівень заробітної плати категорії зменшився на 11.2 тис. грн, свідчать дані кадрового порталу grc.ua.

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Які зарплати пропонують українцям:

  • до 20 тис. грн пропонують 55% роботодавців;
  • до 30 тис. грн готові платити 24% роботодавців;
  • від 30.2 до 40.3 тис грн пропонують 11% роботодавців;
  • від 40.3 тис. грн пропонують 10% роботодавців.

Зарплати від 30 тис. грн в переважно готові платити роботодавці Києва та міст-мільйонників.

Не тільки у фахівців сфери IT зменшилася зарплата. На 6.2 тис. грн середня компенсація стала нижче для кандидатів категорії "Виробництво/сільське господарство", на 2.3 тис. грн зменшилася компенсація в категорії "Безпека", на 2.2 тис. грн зменшилася середня заробітна плата медиків і фармацевтів.

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На 200-300 грн зарплати стали нижчими у юристів, працівників категорії "Мистецтво, розваги, медіа" і "Консалтинг".

Кого активно шукають роботодавці?

В Україні найзатребуванішими роботодавцями спеціальностями вересня були продажі (17,9%), IT (11,7%) і банки/інвестиції/лізинг (6.5%). До речі, ще в серпні серед найактуальніших категорій були медики, а банківські працівники займали четверту позицію.

У вересні категорія "Медицина, фармацевтика" щодо затребуваності роботодавцями опустилася на восьме місце (5,4% всіх актуальних вакансій вересня).

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Раніше ми повідомляли, що кожен третій працівник старше 40 років при пошуку роботи стикався з проблемами через вік.

Також майже кожен другий українець, який працює зараз в Польщі, вперше приїхав на заробітки до цієї країни в період пандемії.

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