Вітроенергетика допоможе будувати мости. Незвичайний план розробили в Ірландії

Матеріал, з якого виготовлені лопаті турбін, підходить для будівництва мостів / Фото: PxHere, PATRIK STOLLARZ/AFP via Getty Images

Лопаті виведених з експлуатації вітряних турбін будуть використовувати для будівництва пішохідних мостів. Таке інноваційне рішення прийняли в Ірландії. Наразі в Європі, яка прискорює перехід на зелену енергетику, багато вітряних електростанцій виводяться з експлуатації раніше терміну – через вимоги до установки більших лопатей, здатних виробляти більше енергії.

Вже до 2025 року тільки в одній Ірландії буде виведено з експлуатації близько 11 тис. тонн лопатей турбін. Університет Стратклайда спрогнозував, що в цілому в ЄС та Великобританії кількість відходів зросте до 2 млн тонн до 2050 року.

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Як пише Euronews, перетворення виведених з експлуатації лопатей вітряних турбін на мости – лише одне з інноваційних рішень, запропонованих як спосіб вирішення серйозної проблеми утилізації, що стоїть перед галуззю.

"Лопаті вітряних турбін надзвичайно важко утилізувати. Ідеї про те, що з ними робити після того, як їх приберуть, варіюються від перетворення їх на гірки для дитячих майданчиків до переробки у гранули для клею і фарб" , – пояснює Харрісон О'Хара з Skanska Costain Strabag.

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Вибір припав на будівництво мостів з тієї причини, що матеріал – виключно міцний, крім того, у лопатей – порожниста внутрішня структура, що зменшує вагу. Це дозволяє використовувати лопаті в якості основного конструктивного елемента моста.

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Інші проекти перепрофілювання включають будівництво опор для ліній електропередач і шумозахисних бар'єрів на шосе.

Нагадаємо, раніше в Європі було встановлено рекорд з добового виробництва електроенергії з вітру. Вітроенергетика забезпечила 28,9% добового попиту на електроенергію.

А про те, з якими труднощами зіткнулися інвестори в зелену енергетику в Україні, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":