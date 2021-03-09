Весняний ринок праці: в яких сферах тепер найлегше влаштуватися на роботу і скільки платять

У всіх галузях потрібні продавці та менеджери з розвитку бізнесу, з'явилося багато вакансій для медиків. Представники робітничих професій хочуть отримувати понад 20 тис. грн

Кількість українців, що офіційно працюють, продовжує зменшуватися. За даними Укрстату, середньооблікова чисельність штатних працівників у січні зменшилася на 2,5% порівняно з груднем – до 7,07 млн людей. У грудні налічувалося 7,26 млн найманих працівників, а рік тому, у січні 2020-го, майже 7,5 млн.

Реклама

Найпомітніше зменшилася кількість працівників у сфері творчості, мистецтва та розваг – на 17,4%, порівняно з груднем. Також суттєво скоротилося число працівників сфери освіти (-15,6%), мистецтва, спорту, розваг і відпочинку (-15%), працівників бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури (-11,5%).

Водночас є галузі, де кількість працівників зростає. Наприклад, у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування кількість співробітників у січні 2021-го збільшилася на 13,1%, у будівництві – на 5,8%, у торгівлі – на 2,7%.

Дані за лютий Укрстат поки не опублікував. Але навесні зазвичай з'являються нові тенденції на ринку праці. Наприклад, більшає працівників у сільському господарстві, оживає будівництво.

Які професії будуть у найбільш потребі в Україні цієї весни? На які зарплати можуть сподіватися претенденти? Сайт "Сьогодні" поцікавився ситуацією на ринку.

Продавці – поза конкуренцією

Реклама

Українському ринку стабільно потрібні фахівці з продажу. Про це говорять дані міжнародного сайту з пошуку роботи Jooble. Аналітики сайту проаналізували всі вакансії за перші два місяці нового року і дійшли висновку, що український ринок праці стабільно потребує представників торгових професій – незалежно від того, посилюються карантинні обмеження чи послаблюються. Найбільший попит у січні й лютому мали продавці-консультанти і менеджери з продажу. Наприклад, на Jooble нині розміщено понад 8000 пропозицій для менеджерів з продажу та понад 3800 пропозицій для продавців-консультантів. Найбільша кількість вакансій у містах-мільйонниках та обласних центрах.

Залежно від регіону та напрямку діяльності продавцям-консультантам тепер пропонують зарплату від 5000 до 25 000 грн на місяць. Менеджерам з продажу – від 6000 до 75 000 грн.

Олена Кірільєвніна, керівниця роботи з партнерами Jooble, вважає, що в найближчий час значно зросте і кількість вакансій для продавців на ринки.

"Як показує практика, продавці на ринки потрібні увесь рік, але з потеплінням – особливо. Адже зовсім скоро поспіють фрукти й овочі, і кількість охочих заробити на такому сезонному продажі точно збільшиться", – говорить вона.

У міжнародній стафінговій групі ANCOR Ukraine підтверджують: попит на менеджерів з продажу та загалом число пропозицій в роздрібній торгівлі зростає. Зокрема, пропозицій, пов'язаних з роботою в інтернеті.

"Спостерігається зростання cфери роздрібної торгівлі та товарів народного споживання, що відбивається і на наймовій активності. Для цих сфер актуальне збільшення кількості позицій напрямку диджитал: маркетологів, фахівців у галузі ppc/smm/контент/SEO, експертів в електронній комерції тощо. Всі без винятку сегменти ринку демонструють збільшення попиту на менеджерів з продажу, а також менеджерів з розвитку бізнесу", – розповідає Жанна Селіщева, старша консультантка з рекрутменту групи ANCOR Ukraine.

Стало більше вакансій для медиків

Незважаючи на пандемію і потребу в медичних кадрах, за минулий рік кількість працівників медичної сфери зменшилася. Наприклад, у першій половині 2020-го середньооблікова чисельність працівників сфери охорони здоров'я зменшилася майже на 41 тис. людей – з 777,6 тис. співробітників у січні до 736,8 тис. у червні.

Реклама

У другій половині року темпи скорочення чисельності персоналу значно сповільнилися: з липня по грудень кількість медиків скоротилося менше ніж на 2 тисячі осіб.

Зокрема, за даними Кабміну, за минулий рік звільнилися 5000 лікарів тих профілів, які допомагають у лікуванні COVID-19. А поповнився цей сегмент тільки тисячею медиків. Отже, на сьогодні дефіцит кадрів становить близько 4000 людей.

З 2021 року з'явилася тенденція до розширення штату медперсоналу. Тільки за січень у цій сфері стало майже на 3000 працівників більше. І, за спостереженням експертів, нині додалося вакансій для медиків.

"Говорячи про ринок медицини і фармації, можна відзначити певну активність порівняно з 2020 роком. Компанії адаптувалися до карантинних реалій і вже розуміють, як у цій ситуації працювати. Водночас поки тільки 15% компаній розширюють штат. Рекрутмент в інших компаніях більше пов'язаний з декретом співробітників або переходом співробітників до інших компаній", – розповідає Жанна Селіщева.

Робітничі професії: люди шукають роботу в своєму регіоні

Експерти з HR стверджують, що попит на робітничі професії в Україні не зник. Хоча в 2020 році деякі промислові компанії були змушені скоротити штат.

Що ж заважає роботодавцям знайти співробітників робітничих професій, а претендентам – влаштуватися на нормальну роботу? Це з'ясовувала компанія ANCOR Ukraine під час спеціального дослідження, проведеного в лютому.

Реклама

Результати дослідження показали, що 60% робітників не готові їхати на роботу в інший регіон країни або за кордон. Однак водночас 90% опитаних погодилися б на роботу за контрактом або вахтовим методом, якби їм запропонували гідну зарплату, яка б їх влаштовувала.

Для 24% респондентів прийнятною зарплатою, з якою вони б погодилися переїхати в інший регіон, стали 15-20 тис. грн, ще для 21% – 25-30 тис. грн, і для 14% – 30-35 тис. грн. Люди називали і більш високі цифри. На зарплати менше ніж 15 тис. грн погодилися б тільки 9% опитаних.

Крім того, більше половини респондентів (56%) сказали, що для них важливо, щоб пропонована робота була офіційною.

Як українці ставляться до віддаленої роботи, дивіться в сюжеті:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама