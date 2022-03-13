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Повернуть до копійки! Уряд відшкодує витрати громадам, які безкоштовно приймуть біженців

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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13 березня, 06:22
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Громади отримають компенсацію за витрати на комуналку
Громади, що приймають безкоштовно переселенців, зможуть отримати компенсацію
Громади, що приймають безкоштовно переселенців, зможуть отримати компенсацію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Уряд відшкодує комунальні витрати бюджетам громад, які дали безкоштовний прихисток переселенцям у будівлях, приміщеннях комунальної форми власності (у школах, садочках та ін.). Відповідну Постанову Кабмін ухвалив 11 березня 2022 року.

Про процедуру отримання розповів міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

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Мова йде про всі витрати пов'язані з:

  • теплопостачанням;
  • водопостачанням;
  • водовідведенням;
  • газопостачанням;
  • купівлею дров, палетів та вугілля.

Як отримати компенсацію?

Для отримання відшкодування громадам достатньо подати заяву до військової адміністрації та чеки або скани, які підтверджують оплату комунальних послуг. Важливо, не пізніше третього робочого дня після звітного місяця.

Військові адміністрації надсилатимуть Мінрегіону відповідні дані по громадам, а Мінрегіон буде готувати акт уряду про виділення коштів.

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Коли програма стартуватиме?

Відшкодовуватися будуть витрати на комунальні послуги, що надані з 1 березня 2022 року.

Тобто на початку квітня громади матимуть змогу подавати свої заявки на відшкодування.

Допомога під час війни

Українці, які проживають в населених пунктах, де ведуться найактивніші бойові дії, зможуть отримати 6,5 тис. грн допомоги від держави. Гроші видають за аналогією до "єПідтримки".

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Отримати 6,5 тис. грн "єПідтримки" можуть наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп. Для цього:

  1. Зайдіть у "Дію", натисніть "Послуги" – "єПідтримка".
  2. Виберіть картку "єПідтримка". Як оформити картку, можна дізнатися за посиланням.
  3. Натисніть "Отримати допомогу".
  4. Очікуйте зарахування коштів протягом доби.

Подавайте заявку, навіть якщо ви вже отримали 1000 грн за вакцинацію. Витратити допомогу можна на будь-які товари або послуги.

Раніше ми писали, що "тисячею Зеленського" можна оплатити комунальні послуги.

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