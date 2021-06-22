Верховний суд виніс перше рішення щодо махінацій трейдерів на ринку електроенергії

Трейдер завдав позивачеві – держкомпанії "Енергоатом" – збиток майже на 8 мільйонів гривень

Фото: firstregion.com.ua

Верховний суд України виніс перше рішення у справі про махінації трейдерів на ринку електричної енергії та нанесення збитків державній компанії "Енергоатом". Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Відповідне визначення за позовом "Енергоатому" до трейдера "Укренергоекспорт" винесено 20 травня і оприлюднене в єдиному держреєстрі судових рішень.

"У разі продажу відповідачу (ТОВ "Укренергоекспорт", – ред.) припиненого обсягу електричної енергії за договірною ціною позивач (НАЕК "Енергоатом", – ред.) отримав б 23 836 032 грн. У результаті продажу цього ж обсягу, як небаланси було отримано 16 068 637 грн. Відповідно, "Енергоатом" зазнав збитків в сумі 7 767 395 грн", - йдеться в судовому документі.

Трейдер завдав держкомпанії збиток в майже 8 млн грн через відмову виконувати договір купівлі 24,6 млн кВт·год від квітня 2020 року.

Так, 8 квітня трейдер підписав контракт за ціною 1,21 грн/кВт·год, однак через 9 днів в односторонньому порядку відмовився від зобов'язань оплачувати електроенергію. У результаті "Енергоатом" був змушений продати цей обсяг електроенергії по 0,82 грн/кВт·год на балансуючому ринку.

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Прямі збитки держкомпанії від дії трейдера склали 7,8 млн грн, однак суд присудив трейдеру штраф лише 3,6 млн грн. Збільшувати розмір штрафу для трейдера Верховний суд відмовився.

Раніше ексголова СБУ Валентин Наливайченко із посиланням на матеріали Тимчасової слідчої комісії повідомив, що трейдер "Укренергоекспорт" безпосередньо пов'язаний з Тетяною Чуб, начальником відділу експертизи проєктів нормативно-правових актів НКРЕКУ, чий чоловік працевлаштований у цій компанії.

Крім цього, 10% трейдера належить Олександру Притиці – колишньому топменеджеру Дмитра Фірташа, який за інформацією ТСК, є товаришем голови НКРЕКУ Валерія Тарасюка.

Нагадаємо, НКРЕКУ офіційно визнала махінації трейдерів на ринку електроенергії лише 2 червня 2021 року.

Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром у ручному режимі слідувати за трейдерами. Всі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані. Пізніше глава НКРЕКУ звинуватив керівництво "Енергоатому" в неефективності.