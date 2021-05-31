Верховна Рада провалила законопроєкт про накопичувальні пенсії

Одна із головних позицій пенсійної реформи – накопичення будуть формуватися за рахунок частини ЄСВ і ПДФО

Накопичувальні пенсії зібралися ввести з 2023 року / Фото: Григорій Салай

Комітет з питань соціальної політики та прав ветеранів відхилив законопроєкт 2683-3 про запровадження в Україні обов'язкових накопичувальних пенсій. Про це повідомила голова комітету Галина Третьякова (фракція "Слуга народу"), пише "Главком" із посиланням на LIGA.net.

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Третьякова (вона – одна з авторів документа) пропонувала комітету рекомендувати законопроєкт до прийняття парламентом у першому читанні. Проти виступили представники фракції "Батьківщина", групи "Довіра" і три депутати від "Слуги народу" (Остапенко, Гривко і Арсенюк), уточнила глава комітету.

"Тепер все залежить від фракції. Виносити на перше читання з негативним висновком комітету або вносити новий законопроєкт, що затримає нас ще на рік", – сказала Третьякова.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ключові стейкхолдери реформи (Кабмін, профільний комітет ВР, Офіс президента) "досягли угоди" по всіх основних аспектах.

Нагадаємо, 28 квітня Рада відправила законопроєкт 2863 на повторне перше читання. Це важливе технічне рішення, яке дало можливість внести на голосування доопрацьовану версію проєкту.

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Попередні редакції законопроєктів на тему обов'язкових пенсійних накопичень громадян перебували в парламенті з кінця 2019 року, але не були підтримані депутатами.

Одна з головних позицій реформи – пенсійні накопичення будуть формуватися за рахунок частини ЄСВ і ПДФО (раніше передбачалося відрахування по 2% від кожного податку).

До речі, в Україні вже з 1 червня перерахують пенсії громадянам, які після призначення пенсійних виплат продовжують працювати. Згідно із законодавством, для перерахунку пенсії не потрібно звертатися до Пенсійного фонду, все відбудеться автоматично.

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