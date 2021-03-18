Валентин Наливайченко: "Правду про здачу Криму ніхто не приховає, покарання винних – неминуче!"

Зрадники діяли у три етапи, каже ексголова СБУ

Анексія Криму – окупаційний російський проєкт, який готувався РФ та її агентурою не один рік. Зрадники України всередині за завданням агресора ззовні діяли в три етапи.

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Про це написав у статті в ІА "Інтерфакс Україна" народний депутат, ексголова СБУ Валентин Наливайченко.

"Перша здача Криму відбулася у квітні 2010 року, коли Янукович підписав з РФ угоду про подовження базування російського військового флоту в АРК та Севастополі до 2042 (!) року. Це так звані Харківські угоди", – констатував політик.

Друга здача Криму, на переконання Наливайченка, це травень 2010 – січень 2014 року: "Тоді Янукович, його партія разом з компартією захопили усі керівні посади в парламенті і уряді АРК. Президент Янукович призначив керівниками СБУ, Міноборони, МВС та інших силових органів в Києві та в АРК проросійських службістів та агентуру РФ. Вони відновили співпрацю з ФСБ РФ та повернули офіцерів ФСБ в Крим".

Як відомо, саме Валентин Наливайченко, будучи головою СБУ (2006—2010 роки), розірвав угоди про співробітництво СБУ і ФСБ РФ, добився висилки усіх співробітників спецслужб Росії з Криму, заарештував офіцерів ФСБ за ворожу діяльність на півдні України, припинив підривну антидержавницьку діяльність сепаратистських організацій в Криму. А також – заборонив в‘їзд усім російським "глашатаям" "руського Криму".

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Третя здача: лютий 2014 року – Янукович, керівник СБУ Якименко та його заступники, інші силовики перейшли на бік агресора, 21-22 лютого вони втікають з Києва до Севастополя, де перебувають на військовій базі РФ, нагадав Валентин Наливайченко.

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Анексії Криму можна було запобігти, вважає ексголова СБУ: "Для цього треба було продовжувати запроваджену мною політику протистояння ворожій діяльності спецслужб РФ в Україні".

Зокрема, треба було тримати заборону на в'їзд в Україну всім російським політикам, агентам спецслужб, які заявляли про "російський Крим". А також – невпинно карати усіх причетних до сепаратизму та сепаратистських організацій в Україні, в тому числі, в АРК.

Наливайченко нагадав, що саме на посаді голови СБУ у 2014 році він створив нові підрозділи контррозвідки СБУ, які одразу стали на захист країни.

"З перших же днів роботи в кінці лютого 2014 року я організував збір доказової бази російської окупації, анексії АРК, фінансування тероризму на українській території. Всі докази ми направили в штаб-квартиру ООН, і на їх основі ООН ухвалила резолюції про незаконність анексії Росією АРК", – звернув увагу екс-очільник СБУ.

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"Зараз головне: покарати винних, а не слухати фейки цих зрадників", - резюмував народний депутат.

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