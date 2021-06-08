ВАКС закрив справу за позовом НАБУ до прокурора у справі "Роттердам+"

Детективи НАБУ відмовилися від позову щодо відведення прокурора САП, який закрив справу "Роттердам+"

Детективи Національного антикорупційного бюро відмовилися від позову щодо відведення прокурора САП Дениса Демківа і попросили суд залишити його без задоволення.

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Про це оголосила головуюча суддя Оксана Олійник під час засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 8 червня, повідомляє "РБК-Україна".

"Задовольнити заяви старшого детектива Романюка про залишення позову без розгляду", – оголосила суддя Олійник.

Клопотання про відмову від позову детективи НАБУ направили до Вищого антикорупційного суду вранці 8 червня.

Суд закрив справу, рішення оскарженню не підлягає.

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Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд 4 рази відмовив детективам НАБУ у відводі старшого прокурора групи прокурорів у справі "Роттердам+".

На початку травня 2021 року Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив керівника групи прокурорів Віталія Пономаренка на нового прокурора Дениса Демківа для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

20 травня новий прокурор САП вчетверте закрив справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 роки. За цей період було проведено більш ніж 10 державних та міжнародних експертиз, всі вони підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

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Відповідно, у процесі розслідування не було встановлено ані збитків від дії формули, ані постраждалих.