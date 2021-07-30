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ВАКС повторно відмовив феросплавним заводам у відводі судді ВАКС у межах справи "Роттердам+"

30 липня 2021 16:13

Ірина Ненько Ірина Ненько

Це була вже друга спроба зняти з розгляду справи неугодну заводам суддю

Вищий антикорупційний суд відхилив уже другу спробу феросплавних заводів зняти з розгляду справи "Роттердам+" неугодну їм суддю. Відповідне рішення ВАКС прийняв 30 липня.

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Заводи разом із детективами НАБУ намагалися маніпуляціями передати слухання їх скарги проти закриття справи "Роттердам+" іншому судді.

Попередню спробу вплинути на призначення суддів феросплавні заводи робили 21 липня. Тоді ВАКС також визнав вимоги заводів необгрунтованими.

На думку адвокатів захисту, ВАКС у черговий раз вказав на те, що ця гілка антикорупційної системи є оплотом дотримання законодавства в Україні.

Нагадаємо, 20 травня новий прокурор САП у четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

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Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало більше ніж 4 роки. За цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули.

Відповідно, у ході розслідування не було виявлено ані збитків від дії формули, ані потерпілих.

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