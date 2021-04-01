В управлінні Укрзалізницею хаос, компанії потрібна чітка стратегія реформи від влади та наглядової ради – експерт

Реформа "Укрзалізниці" – це сфера відповідальності Кабміну і наглядової ради компанії, які досі не затвердили план реформи. Про це заявила Наталія Петриченко, президент Асоціації "Укрвідтранс", в яку входять оператори вантажних залізничних перевезень, повідомляє "Politeka".

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"Реформи УЗ не зовсім залежать від керівництва УЗ. У нас є вищий орган, а вищим органом є за статутом є Кабінет міністрів України. І Кабміну нічого не заважає і ніхто не заважає виконувати реформування УЗ. Ніхто не заважає ВР України прийняти закон про залізничний транспорт, про НКРТ та ін., однак ці кроки не виконуються", - розповіла Петренко.

За її словами, наглядова рада тільки постійно змінює керівників "Укрзалізниці", які не встигають здійснити реформування компанії. Крім того, вона підкреслила, що план реформування УЗ досі не затверджений урядом.

"Ситуація абсурдна. Змінюються керівники УЗ, один з них нічого не встигає зробити, дана ситуація призводить до хаосу. При цьому Кабмін як вищий орган управління жодних пропозицій не пропонує щодо реформування. Де програма? Хто повинен це затвердити? Це ж не генеральний директор робить? Це робить Кабмін", - підкреслила Петренко.

Експерт зазначила, що постійні кадрові заміни в керівництві УЗ негативно позначаються на роботі компанії і можливості її реформувати.

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"При хаосі немає управління, при хаосі немає перспектив і при хаосі немає реформ. Якщо немає єдиної політики, то про які реформи можна говорити? Потрібно приходити до консенсусу, затверджувати програму реформувати, реалізовувати її і змушувати наглядову раду, щоб вони займалися цим в тому числі", - підсумувала Петренко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 17 березня достроково припинив повноваження голови правління АТ "Українська залізниця" Володимира Жмака після того, як за його відставку проголосувала наглядова рада "Укрзалізниці". В. о. голови УЗ призначили Івана Юрика, він став п'ятим керівником УЗ за останні два роки. Тобто керівництво компанії змінюється чи не кожні пів року.

Раніше депутат Олексій Устенко заявив, що проблеми "Укрзалізниці" можна вирішити тільки шляхом реформування компанії і впровадження зрозумілої кадрової політики. А народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко зазначила, що ситуація, коли на "Укрзалізниці" кожні пів року змінюється керівник, абсолютно неприйнятна.

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