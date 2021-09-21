В Україну завезли чотири тонни індички з сальмонелою. Кому дісталося заражене м'ясо

Зараження виявили в індичих крильцях

Сальмонелу виявили в індичих крильцях / Фото: Колаж: Сьогодні

У чотирьох тоннах індичці, которию в Україну імпортували з Польщі, виявили сальмонелу. Мясо потрапило на прилавки Запоріжжя та Дніпра.

Про це повідомили в Держспоживслужбі Харківської області.

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Сальмонелу виявили в індичих крильцях. Виробником цієї продукції є компанія Indyk-Śląsk, яка розташована в селі Вешова на півдні Польщі.

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Фахівці Держспоживслужби негайно вилучили м'ясо з продажу. Його отримали 2 компанії в різних регіонах. Більшість товару отримала компанія "Селміт", яка зареєстрована в Запоріжжі. Також частину товару направили на холодильний склад "Фрост 4" в Дніпрі.

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