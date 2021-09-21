В Україну завезли чотири тонни індички з сальмонелою. Кому дісталося заражене м'ясо

У чотирьох тоннах індичці, которию в Україну імпортували з Польщі, виявили сальмонелу. Мясо потрапило на прилавки Запоріжжя та Дніпра.
Про це повідомили в Держспоживслужбі Харківської області.
Сальмонелу виявили в індичих крильцях. Виробником цієї продукції є компанія Indyk-Śląsk, яка розташована в селі Вешова на півдні Польщі.
Фахівці Держспоживслужби негайно вилучили м'ясо з продажу. Його отримали 2 компанії в різних регіонах. Більшість товару отримала компанія "Селміт", яка зареєстрована в Запоріжжі. Також частину товару направили на холодильний склад "Фрост 4" в Дніпрі.
Раніше ми повідомляли, що:
- Україна встановила новий рекорд з експорту курятини в 2019 році . У числі країн, які купували українську курятину, навіть Саудівська Аравія і Нідерланди.
- курятину з сальмонелою завезли в Україну з Польщі. Паличку знайшли в охолоджених бройлерах одного з польських виробників.