В Україну повернулася російська мережа супермаркетів, а тарифи на комуналку продовжують рости – найважливіше про гроші за тиждень

Протягом робочого тижня 9-13 серпня в Україні росли тарифи і ціни на продукти, а тим часом російська мережа супермаркетів Mere, проти якої виступав секретар РНБО Олексій Данілов, повернулася в Україну.
Понеділок. Рекордні ціни на автогаз
9 серпня в Україні на заправках рекордно зросла середня вартість скрапленого газу – 17,22 грн за літр. У мережі ОККО автогаз подорожчав на 30 копійок за літр, до 17,99 грн, а на АЗС AMIC зросла ціна на 7 копійок за літр, до 17 грн.
На 20 копійок ціни підняли такі заправки:
- "Паралель";
- "Автотранс";
- UPG;
- Glusco;
- "Катрал";
- "Авантаж 7";
- Marshal.
В межах 5-15 копійок за літр підвищили ціни такі мережі: SOCAR, "БРСМ-Нафта", BVS Chipo, Mottо.
Вівторок. Подорожчання комуналки
За липень 2021 в Україні на 0,6% зросли середні тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива. А за рік тарифи піднялися на 35,5% – найбільше подорожчав природний газ.
Як змінилися різні тарифи:
- Утримання та ремонт житла – плюс 1,4% за липень, плюс 6,7% за рік;
- водопостачання – не змінилися за липень, плюс 11% за рік;
- водовідведення – не змінилися за липень, плюс 17,5% за рік;
- утримання прибудинкових територій – плюс 0,1% за липень, плюс 3% за рік;
- газ – плюс 3,3% за липень, плюс 164,5% за рік;
- опалення і гаряча вода – не змінилися за липень, плюс 13,9% за рік.
Середа. Підвищення зарплат педагогам до 4 тисяч доларів
Міністр освіти Сергій Шкарлет вважає, що зарплати викладачів в Україні реально підвищити до 4000 доларів після завершення першого етапу реформи вищої освіти, але на такі зарплати можуть розраховувати не всі.
"[Це трапиться], коли буде запущений Президентський університет. Для найкращих викладачів 4000 доларів будуть реальністю. Звичайно, не для всіх. Але це буде точка перезавантаження нашої вищої освіти", – сказав Шкарлет.
У 2021 році передбачено два підвищення зарплат для педагогів:
- перше відбулося з 1 січня, зарплати зросли на 20%;
- друге підвищення заплановано на грудень – зростання складе 9%.
Четвер. Повернення російської мережі супермаркетів в Україні
В Україні свій перший магазин відкрила російська мережа супермаркетів Mere, яка, на думку секретаря РНБО Олексія Данілова є спецоперацією російських спецслужб.
Мережа вже запустилася в Нікополі і в Павлограді (Дніпропетровська область). До кінця року у компанії в планах запустити в Україні 40 супермаркетів. Насамперед відкривати їх хочуть в Дніпропетровській і Київській областях.
П'ятниця. Зростання тарифів і цін на продукти
В Україні більш ніж за пів року зросли тарифи – на 9,7% (в порівнянні з груднем 2020 року), а продукти харчування і безалкогольні напої подорожчали на 8,6%.
Тарифи зросли найбільше в таких областях:
- Херсонська – на 24,4%;
- Полтавська – на 21,2%;
- Кіровоградська – на 16,4%.
На продукти харчування та безалкогольні напої найбільше зросли ціни:
- в Києві – 10,7%;
- Сумській області – 10,4%;
- Черкаської області – 9,9%.
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