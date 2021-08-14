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В Україну повернулася російська мережа супермаркетів, а тарифи на комуналку продовжують рости – найважливіше про гроші за тиждень

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
14 серпня, 06:00
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Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші економічні новини тижня, що минає
В Україні дорожчають продукти, а супермаркети Mere знову вийшли на український ринок. Колаж: "Сьогодні"
В Україні дорожчають продукти, а супермаркети Mere знову вийшли на український ринок. Колаж: "Сьогодні"

Протягом робочого тижня 9-13 серпня в Україні росли тарифи і ціни на продукти, а тим часом російська мережа супермаркетів Mere, проти якої виступав секретар РНБО Олексій Данілов, повернулася в Україну.

Понеділок. Рекордні ціни на автогаз

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9 серпня в Україні на заправках рекордно зросла середня вартість скрапленого газу – 17,22 грн за літр. У мережі ОККО автогаз подорожчав на 30 копійок за літр, до 17,99 грн, а на АЗС AMIC зросла ціна на 7 копійок за літр, до 17 грн.

На 20 копійок ціни підняли такі заправки:

  • "Паралель";
  • "Автотранс";
  • UPG;
  • Glusco;
  • "Катрал";
  • "Авантаж 7";
  • Marshal.

В межах 5-15 копійок за літр підвищили ціни такі мережі: SOCAR, "БРСМ-Нафта", BVS Chipo, Mottо.

Вівторок. Подорожчання комуналки

За липень 2021 в Україні на 0,6% зросли середні тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива. А за рік тарифи піднялися на 35,5% – найбільше подорожчав природний газ.

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Як змінилися різні тарифи:

  • Утримання та ремонт житла – плюс 1,4% за липень, плюс 6,7% за рік;
  • водопостачання – не змінилися за липень, плюс 11% за рік;
  • водовідведення – не змінилися за липень, плюс 17,5% за рік;
  • утримання прибудинкових територій – плюс 0,1% за липень, плюс 3% за рік;
  • газ – плюс 3,3% за липень, плюс 164,5% за рік;
  • опалення і гаряча вода – не змінилися за липень, плюс 13,9% за рік.

Середа. Підвищення зарплат педагогам до 4 тисяч доларів

Міністр освіти Сергій Шкарлет вважає, що зарплати викладачів в Україні реально підвищити до 4000 доларів після завершення першого етапу реформи вищої освіти, але на такі зарплати можуть розраховувати не всі.

"[Це трапиться], коли буде запущений Президентський університет. Для найкращих викладачів 4000 доларів будуть реальністю. Звичайно, не для всіх. Але це буде точка перезавантаження нашої вищої освіти", – сказав Шкарлет.

У 2021 році передбачено два підвищення зарплат для педагогів:

  • перше відбулося з 1 січня, зарплати зросли на 20%;
  • друге підвищення заплановано на грудень – зростання складе 9%.

Четвер. Повернення російської мережі супермаркетів в Україні

В Україні свій перший магазин відкрила російська мережа супермаркетів Mere, яка, на думку секретаря РНБО Олексія Данілова є спецоперацією російських спецслужб.

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Мережа вже запустилася в Нікополі і в Павлограді (Дніпропетровська область). До кінця року у компанії в планах запустити в Україні 40 супермаркетів. Насамперед відкривати їх хочуть в Дніпропетровській і Київській областях.

П'ятниця. Зростання тарифів і цін на продукти

В Україні більш ніж за пів року зросли тарифи – на 9,7% (в порівнянні з груднем 2020 року), а продукти харчування і безалкогольні напої подорожчали на 8,6%.

Тарифи зросли найбільше в таких областях:

  • Херсонська – на 24,4%;
  • Полтавська – на 21,2%;
  • Кіровоградська – на 16,4%.

На продукти харчування та безалкогольні напої найбільше зросли ціни:

  • в Києві – 10,7%;
  • Сумській області – 10,4%;
  • Черкаської області – 9,9%.

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