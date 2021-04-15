В Україні запустять е-Акциз: проект випробують на алкоголі

Восени 2021 року Мінцифри та Державна податкова служба запустять електронний акциз та електронну марку. Проект має подолати мільярдну корупцію в цій сфері і вивести ринок акцизів з тіні.

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Про це заступник міністра цифрової трансформації з розвитку публічних послуг Олександр Борняков пише на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, е-Акциз суттєво спростить процес замовлення, обліку та сплати марок для виробників та експортерів. А кожен українець зможе перевірити справжність акцизної марки онлайн і миттєво повідомити про порушення. Пілотний проект стосуватиметься алкогольної продукції.

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Чиновник стверджує, що впровадження віртуальних марок і прозора система обігу підакцизних товарів мінімізують вплив людського чиника і сприятимуть подоланню корупції. Це також дозволить посилити контроль за обігом підакцизних товарів і створити дієвий механізм боротьби з фальсифікованими чи незаконно ввезеними на територію України підакцизними товарами.

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Нагадаємо, 2021 року Кабінет міністрів планує підвищити акцизи на алкоголь. Після цього, наприклад, півлітра горілки коштуватиме мінімум 93 гривні (зараз – 89 гривень). Тож питання контролю акцизів постане як ніколи гостро.

Також писалося, що Україна з 2021 року вводить нульове мито на вина з ЄС. Такий крок передбачає Угода про асоціацію. При цьому в 2020 році імпорт вина в Україну і без цього виріс на 25-30%. Зараз мито на ввезення вина з ЄС становить 0,3-0,4 євро за літр.

Нагадаємо, що Мінцифри запроваджує нову послугу онлайн-прописки та реєстрація:

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