В Україні запустили е-лікарняні: як це буде працювати

Україна переходить на електронні листки непрацездатності, в Мінціфри розповіли, якою буде процедура

В Україні запустили е-лікарняні

На цьому тижні в Україні запустили електронні лікарняні. Це важливий крок для введення режиму "без паперу" в медичній та соціальній сферах.

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Про це заявив міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, передає пресслужба відомства.

"Це – сервіс, який полегшить життя пацієнтів, лікарів та роботодавців. Завдяки е-лікарняним вдасться знищити корупційні зловживання в цій сфері та заощадити кошти для держави", – сказав він.

У Мінціфри розповіли, як буде діяти нова система:

пацієнт приходить до лікаря на огляд;

лікар створює електронний медвисновок про тимчасову непрацездатність в Реєстрі та запевняє його;

пацієнт отримує про це повідомлення від E-health;

лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду;

там формується електронний листок непрацездатності – це саме той документ, за яким нараховують виплати;

пацієнт отримує повідомлення на телефон з Пенсійного фонду.

Важливо, що в Пенсійний фонд потрапить тільки та інформація, яка необхідна для нарахування виплат: причина непрацездатності, період лікарняного і лікар, який його виписав. Ні Пенсіонній фонд, ні роботодавець не знатимуть діагноз. Кожен документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті Пенсійного фонду.

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За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, введені зміни запрацюють поступово.

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"Для цього потрібні час, навчання і роз'яснення для медичних працівників і всіх, хто причетний до цього процесу", – зазначив Віктор Ляшко.

З червня по серпень в Україні буде діяти перехідна модель впровадження е-лікарняних – медичні установи поступово переходити на формування електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність.

А з 1 вересня цього року всі медустанови повинні формувати їх в електронному вигляді.

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Раніше повідомлялося, що в Україні не вистачає бланків "лікарняних".