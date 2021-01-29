В Україні заплатять кращим учням. Зеленський назвав суми стипендій

Розміри президентських стипендій для найуспішніших учнів в Україні будуть такими:
- кращі учасники зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) будуть отримувати щомісяця протягом року по 10 тис. грн;
- переможці всеукраїнських учнівських олімпіад отримають разову премію в 20 тис. грн;
- переможці міжнародних олімпіад – 100 тис. грн.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в своєму влозі.
За результатами ЗНО буде передбачено 250 стипендій для 10 учнів із кожного регіону України за умови, що абітурієнт вибирає для навчання український виш.
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Крім того, щорічно будуть виділятися президентські гранти для здобуття вищої освіти за кордоном – у вишах США, Великобританії, Німеччини, Франції, Канади, Японії, Китаю, Південної Кореї тощо. Обов'язкова умова: після отримання диплома – повернення в Україну і робота на державній службі протягом трьох років.
Нагадаємо, раніше Кабмін збільшив розмір соцстипендії для дітей-сиріт. Тепер він становить 150% розміру прожиткового мінімуму для дітей.
Крім того, народна депутатка Наталія Піпа повідомляла, що 30 випускників, які краще за всіх здадуть ЗНО, отримають грошову винагороду.
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