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В Україні задумали впровадити обмеження для виробників миючих засобів

28 травня, 15:52

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Розробкою необхідної документації вже зайнялися в Кабінеті міністрів. Нові правила планують впроваджувати поступово

Миючі засоби в Україні можуть стати "чистішими"

Миючі засоби в Україні можуть стати "чистішими" / Фото: Wikipedia

Українських виробників миючих засобів можуть зобов'язати зменшити кількість фосфатів у складах. В уряді вже почали розробку відповідного законопроекту, йдеться в сюжеті "Сьогодні". По суті, це компроміс, адже повністю заборонити фосфати в миючих засобах не вдалося, така спроба робилася в 2019 році.

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Переходити на нові стандарти пропонують поступово. Передбачається, що нові вимоги будуть поширюватися не тільки на пральні порошки, а й інші миючі засоби, як побутові, так і промислові.

Відео: Сьогодні

Дискусії про можливість зменшити кількість фосфатів до складу миючих засобів йдуть в Україні вже давно. При цьому багато країн у світі вже на законодавчому рівні ввели обмеження або повні заборони на використання таких хімічних сполук.

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У Міністерстві захисту навколишнього середовища сподіваються, що нове законодавство допоможе зменшити цвітіння великих річок, а водоканали стануть краще справлятися з очищенням стічних вод.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, як обрати найменш шкідливий пральний порошок.

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