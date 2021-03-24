В Україні задумали прискорене зростання прожиткового мінімуму

Йдеться виключно про показник для розрахунку соціальних виплат

Прожитковий мінімум для розрахунку соціальних виплат планують збільшувати прискореними темпами. Для цього розробили низку законопроєктів з використання прожиткового мінімуму виключно для розрахунку основних соціальних гарантій. У планах таке зростання:

2022 року – на 14%;

2023 року – на 15%;

2024 року – на 25%.

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Підвищення передбачає дорожня карта Міністерства соцполітики, повідомила пресслужба відомства.

Вказується, що "основні соціальні гарантії" це:

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мінімальна зарплата;

мінімальна пенсія за віком;

державна соціальна допомога, яка є для людини основним джерелом доходів.

Поки що до прожиткового мінімуму прив'язані близько 150 соцвиплат, у тому числі стипендії, надбавки до пенсії та ін., а також стягнення й адміністративні збори. В майбутньому замість цього для їх розрахунку введуть базові величини.

Детальніше про нові підходи до розрахунку прожиткового мінімуму дивіться в сюжеті:

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