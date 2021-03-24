В Україні задумали прискорене зростання прожиткового мінімуму

Прожитковий мінімум для розрахунку соціальних виплат планують збільшувати прискореними темпами. Для цього розробили низку законопроєктів з використання прожиткового мінімуму виключно для розрахунку основних соціальних гарантій. У планах таке зростання:
- 2022 року – на 14%;
- 2023 року – на 15%;
- 2024 року – на 25%.
Підвищення передбачає дорожня карта Міністерства соцполітики, повідомила пресслужба відомства.
Вказується, що "основні соціальні гарантії" це:
- мінімальна зарплата;
- мінімальна пенсія за віком;
- державна соціальна допомога, яка є для людини основним джерелом доходів.
Поки що до прожиткового мінімуму прив'язані близько 150 соцвиплат, у тому числі стипендії, надбавки до пенсії та ін., а також стягнення й адміністративні збори. В майбутньому замість цього для їх розрахунку введуть базові величини.
Детальніше про нові підходи до розрахунку прожиткового мінімуму дивіться в сюжеті:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк