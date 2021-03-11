В Україні злітають ціни. Що дорожчає найшвидше і чому?

Споживча інфляція в Україні за підсумками лютого прискорилася до 7,5% в річному вимірі з 6,1% в січні. В результаті зростання цін перевищило і прогнозну траєкторію Нацбанку, і його цільовий діапазон (5% ± 1 в.п.).

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В НБУ проаналізували ці дані та пояснили, що подорожчало найбільше і чому так сталося.

Продукти

Зростання цін на сирі продукти харчування прискорилося до 9,7% в річному вимірі, на оброблені продтовари – до 7,2%.

Найбільше подорожчали:

М'ясо (курятина і яловичина), молоко і яйця . Зростанню цін сприяє скорочення виробництва та здорожчання кормів через поганий врожай 2020 року. Разом з цими продуктами дорожчає вершкове масло, ковбаси та сири .

. Зростанню цін сприяє та здорожчання кормів через поганий врожай 2020 року. Разом з цими продуктами дорожчає . Цукор і борошно . Причина теж в поганому врожаї – цукрових буряків і пшениці в минулому році зібрали менше, ніж раніше.

. Причина теж в поганому врожаї – цукрових буряків і пшениці в минулому році зібрали менше, ніж раніше. Яблука та банани. Українські фрукти дорожчають через скорочення запасів, імпортні – через низький врожай у головних країнах-виробниках.

Яблука подорожчають аж до 75 гривень в травні, прогнозують експерти.

Соняшникова олія і продукти його переробки – майонез, маргарин, спреди . Причина все та ж – неврожай.

і продукти його переробки – . Причина все та ж – неврожай. Хліб. Випічка дорожчає через те, що зростають ціни на її інгредієнти – ті ж борошно, цукор, соняшникову олія.

Є й продукти, які подешевшали – це овочі борщового набору, тепличні огірки та помідори.

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Алкоголь продовжив дорожчати, зокрема, через підвищення мінімальних цін на ігристі вина.

Непродовольчі товари

Темпи з подорожчання залишилися на рівні попереднього місяця – 2,6% в річному розрізі.

Дорожчають : ліки, автомобілі, побутова техніка, меблі, ювелірні вироби.

: ліки, автомобілі, побутова техніка, меблі, ювелірні вироби. Дешевшають: товари для особистого догляду, засоби для чищення, іграшки, одяг і взуття.

Ціни на бензин знову швидко ростуть – плюс 4,4% за лютий після мінус 4,7% в січні. Причиною став високий попит з боку населення при тому, що нафта в світі стає дорожчою.

Нагадаємо, раніше Нацбанк дав прогноз, коли в Україні сповільниться зростання цін. При цьому НБУ на тлі зростання інфляції вперше з 2018 року підвищив облікову ставку. Тепер вона становить 6,5%.

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