В Україні вимирає поголів'я корів, зате свиней стало більше

Корів в Україні стало ще менше / Фото: Сьогодні

В Україні стало більше свиней – на 1 липня їх поголів'я зросло на 0,7%, або 6,1 млн голів. Число інших сільськогосподарських тварин, навпаки, скоротилося. В тому числі, продовжило падати поголів'я корів, що позначається на обсягах виробництва молока .

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такі дані привели в Державній службі статистики.

поголів'я свиней збільшилася на промислових фермах в Київській і Львівській областях. У домашніх господарствах показники не настільки позитивні.

Зменшилася й кількість птахів – на 3,8% або 239,2 млн. Найслабше показники в Запорізькій області. Крім того, зменшилася кількість овець і кіз – на 4,9% або 1,4 млн голів. Найбільші втрати припали на Харківську область.

Ще більша різниця в статистиці по великій рогатій худобі : За рік кількість кіз, овець, корів і т.п. скоротилася на 6,5% – до 3,2 млн. І в цьому списку лідером знову стала Запорізька область.

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Станом на 1 липня поточного року Україні нарахували 1,7 млн корів , А це на 5,8% менше аналогічного періоду 2020 го. Падіння поголів'я спостерігається вже не перший рік, тому Україна має проблеми з виробництвом молока.

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Це, в свою чергу, призводить до того що українці вживають все менше молочних продуктів. Днями стало відомо, що Україна посіла останнє місце в Європі за споживанням сиру . В середньому один українець з'їдає 4,66 кг сиру на рік, а ось в Європі цей показник становить 18,3 кг. Більш того, в Україні купують в основному імпортний сир – свій пройдуть програє не тільки за якістю, але і часто за ціною.

На цьому тлі також зростає виробництво підробної "молочки" з сумнівної сировини. Наприклад, ндавно у підприємця з Києва вилучили 16 тонн підробленого вершкового масла:

Нагадаємо, за даними Держстату на 1 лютого 2021 року поголів'я великої рогатої худоби також скоротилося на 5,8%. Разом з тим число свиней збільшилось на 3,2%.