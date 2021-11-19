Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" Чорноморець - Динамо: онлайн Чорноморець - Динамо: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

В Україні зростуть виплати на дітей: коли та скільки можна отримати

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
19 листопада, 12:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, яке підвищення прожиткового мінімуму для дітей передбачено вже наступного року
2022 року в Україні зростуть усі види виплат на дітей
2022 року в Україні зростуть усі види виплат на дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

2022 року, у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму, зростуть і всі соцвиплати на дітей. Передбачено декілька етапів підвищення протягом наступного року.

Про це йдеться і у проєкті бюджету на 2022 рік.

Реклама

Прожитковий мінімум на дітей

Прожитковий мінімум зросте вже цьогоріч, з 1 грудня розмір виплат для дітей до 6 років становитиме 2 100 гривень.

Для дітлахів від 6 до 18 років сума зросте до 2 618 гривень, а 2022 року передбачене таке підвищення:

  • У липні: для дітей віком до 6 років 2 201 гривня, а від 6 до 18 років – 2 744 гривні;
  • У грудні: для дітей віком до 6 років 2 272 гривні, а від 6 до 18 років – 2 833 гривні.

Виплати на дітей під опікою чи піклуванням

Згідно з законодавством, допомога таким дітям становить два з половиною прожиткові мінімуми, а вони розраховуються зважаючи на вік дитини.

Реклама

Отже, виплати для дітей до 6 років зростуть так:

  • З 1 грудня 2021 року до 5 250 грн;
  • З 1 липня 2022 року до 5 502,5 грн;
  • З 1 грудня 2022 року до 5 680 грн.

Для старших дітей також передбачене підвищення виплат:

  • З 1 грудня 2021 року до 6 545 гривень;
  • З 1 липня 2022 року до 6 860 гривень;
  • З 1 грудня 2022 року до 7 082,5 гривні.

Варто зауважити, що для дітей з інвалідністю соціальні виплати становлять не 2,5, а 3,5 прожиткового мінімуму.

Реклама

Декретні гроші виплачуватимуть по-новому

Відтепер в Україні оформити отримання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами для породіль, які офіційно не працевлаштовані, можна буде онлайн.

Функція стане доступна завдяки запровадженню в країні електронних лікарняних і зробити все можна через застосунок "Дія".

Однак така можливість надається не всім, а лише деяким групам жінок.

"Сьогодні" раніше писали, що в Україні змінили процедуру виходу у декретну відпустку, а також повідомляли, що таке право отримали і чоловіки.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Популярні за тиждень
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.44

Російський рубль (₽)

0.3614

Євро (€)

29.97

Монетний двір
2600 грн за нові два долари
До колекції!
Опитування
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Соцопитування
Українці назвали причини енергетичної кризи
Розшифровка результатів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Дивись карту супер-компаній
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Малий бізнес
Карантинні прогнози
Опитування
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,96
32,99
32,88
31,38
19,38
34,29
31,78
30,06
18,59
35,99
33,18
31,54
19,57
35,99
33,18
31,54
18,89
35,99
33,18
31,54
19,48
36,09
32,20
29,60
18,68
36,97
33,18
34,97
19,47
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти