В Україні дедалі більше бодяжного автогазу – як уберегти двигун від пошкодження

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Для автомобілістів є погана новина: в Україні стає дедалі більше підробленого скрапленого автогазу. І якщо "бодяжним" бензином (його на ринку близько 20%) навряд чи когось можна здивувати, то неякісний газ теж, на жаль, став реальністю. Тепер ним можна заправитися не тільки в глухому селі, а й на респектабельній брендовій АЗС. Днями в Україні завезли рекордні обсяги розчинників для "бодяжного" бензину.

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Проблема актуальна, адже автомобілів, які їздять на скрапленому газі у нас офіційно вже стільки ж, скільки і на бензині – близько 3 млн шт. А насправді більше, бо багато власників, переобладнавши авто на газ, не реєструють цей факт у сервіс-центрах МВС, як належить за законом. Ми з'ясували, чим "бодяга" може загрожувати машині.

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Який вигляд має "газова біда" зсередини

Найгірше те, що на відміну від поганого бензину, "розбодяжений" газ виявити неможливо до того, як заллєте його в балон і заведете двигун. Але найчастіше проблеми виникають набагато пізніше, вже після того як автомобіль проїде не одну тисячу кілометрів.

Сайт "Сегодня" побував на одній з найбільших в Україні спеціалізованій СТО з обслуговування автомобілів з газобалонним обладнанням (ГБО), та з'ясував, що робити, аби мінімізувати виникнення проблеми.

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Наш експерт – технічний директор СТО Євген Устименко.

"Найчастіше стикаємося з тим, що редуктори і газові форсунки виявляються залиті якоюсь смолою, яка нагадує рідке мастило, – розповів Євген Устименко. – Смола забиває канали газового редуктора, просочується в газові форсунки, засмічує їх, що негативно впливає на якість паливо-повітряної суміші, яка подається в циліндри двигуна, а то й повністю виводить форсунки з ладу".





Устименко уточнив: головною причиною засмічення ГБО є те, на деяких заправках зустрічається не автомобільний, а комунально-побутовий газ, який у рідкій фазі ніяк не відрізняється від автомобільного. Але при переході "побутового" газу з рідкої фази в газоподібну, з такого газу в газовому редукторі випадає осад, який не випаровується, а загусає і осідає у вигляді смоли. В першу чергу від поганого газу страждають дорогі високошвидкісні форсунки, які чутливі до якості пального.

Як бути, якщо ГБО не працює або працює погано

Проблему можна усунути тільки не спеціалізованій СТО, адже газ вибухонебезпечний. Перш за все майстри розбирають і оглядають газові фільтри (вони одноразові). Якщо фільтри дуже забруднені, рекомендують змінити заправку.

Допомогти може також чистка форсунок.

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Більш складний випадок – якщо постраждав газовий редуктор. Як правило, якщо забруднення серйозні, його не ремонтують, а міняють.

Але найбільша проблема – форсунки. Якщо чистка не допомагає (а діаметр їхніх отворів калібрований і всього 1,5 мм), форсунки треба міняти.

Ціна питання

Порівняно з вартістю планового техобслуговування, яке включає заміну фільтрів і тестування роботи ГБО (від 500 грн), ремонт набагато дорожчи. Чистка форсунок коштує від 600 грн, заміна дешевих форсунок – від 1200 грн ("залізо"+робота), дорогих – понад 8 тис. грн. Заміна редуктора стартує від 1500 грн.

Чому газ став поганим

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Аудитор із сертифікації нафтопродуктів ОС "СЕРТ АСУ" Олександр Лютий каже, що проблема неякісного газу існувала давно, але загострилася останнім часом, коли почали змішувати якісний заводський газ із дешевим неочищеним від домішок напівфабрикатом, так званими газовими фракціями.

Мета – отримання додаткового прибутку. Якщо "бодяги" буде близько 30%, то "навар" підприємливих ділків оціночно становить до двох гривень на кожному проданому літрі газу. Тобто, прибуток майже подвоюється.

Цікаво, що довести факт порушення неможливо: в Україні досі не прийнятий Технічний регламент, який визначає склад автогазу. Хоча розроблений він понад п'ять років тому, його твердження неодноразово переносилося. Тому будь-який газ у нас – "правильний".

Олександр Лютий прогнозує, що в листопаді 2021 року Техрегламент нарешті приймуть. Контролюючі органи вже на стадії затвердження, робота хоч і повільно, але рухається, для сертифікації в Україні досить чотирьох-п'яти органів з оцінки відповідності.

Як розповів нам Олександр Лютий, проблеми з якістю газу дві:

- Культура транспортування, зберігання та відпуску, коли якісний газ з заводу заливають і переливають в брудні ємності, в яких знаходилась, наприклад неочищена СПБТ (суміш пропан-бутанова технічна);

- Газ спочатку змішувати з сировинними компонентами. Є пропан-пропіленова фракція, який є сировиною. Потрібно відділити пропіленову фракцію на газопереробному заводі. Є структури, які замість переробки змішують такий газ з нормальним газом. Результат – автомобіль втрачає потужність, збільшується витрата пального. Залежно від кількості "бодяги" може вийти з ладу всі ГБО і навіть двигун.

Яким повинен бути хороший газ

Олександр Лютий каже, що співвідношення пропану і бутану за євростандартами не нормується і змінюється в залежності від пори року: влітку пропану менше, взимку більше (зазвичай співвідношення від 40/60 до 60/40, але не є обов'язковим, може бути і 30/70 і 70/30), щоб забезпечити октанове число. У товарного газу розрахункове октанове число не може бути менше 89 (у бензину 92-95). Але головне – відсутність домішок: сірки, дієнових вуглеводнів, побічних продуктів переробки (наприклад, вуглеводні, які набагато "важче" пропану/бутану), води, луги, рідких залишків і тощо, яких багато в побутовому газі.

Газ очищується за допомогою фільтрів і хімічних реакцій шляхом переробки на окремі фракції, це складний і дорогий процес. Зараз в Україні повноцінний контроль якості газу відсутній, сертифікація газів є добровільною. Кожен виробник або мережа АЗС контролює якість, виходячи зі своїх корпоративних стандартів.

Поради водіям

Дешевий автогаз навряд чи може бути хорошим, бо оптові ціни якісного газу мало відрізняються для всіх покупців. Економія в 1-1,5 гривні на літрі може обернутися серйозними витратами на ремонт; Неякісний газ більше небезпечний у холодну пору року, оскільки не випаровувані домішки загусають у газовому редукторі, забивають сопла форсунок, і двигун перестає нормально працювати. Влітку домішки більш рідкі, тому поступово згоряють, але при цьому "вбивають" вихлопну систему автомобіля, перш за все каталізатор і лямбда-зонд. Тому взимку краще не економити і заправлятися газом там, де він дорожчий, там якість більш гарантовано. Або на зиму перейти тільки на бензин; І ще одна хитрість: там, де дешево, зазвичай не доливають один-три літра газу залежно від заправленого обсягу. Досвідчені водії це визначають по пробігу на одній заправці "до повного".

Продовження теми дивіться в сюжеті.