Русский
$ 27,34
33,33
  1. Новини економіки
  2. Економіка

В Україні вперше продали в'язницю на аукціоні – такої ціни не очікував ніхто

3 червня, 20:15

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Львівська колонія №48 стала першою, успішно проданою в рамках "Великого аукціону в'язниць" – бюджет отримає понад 120 млн гривень

Після недавнього провалу "тюремного" аукціону Міністерству юстиції України все ж вдалося пустити з молотка виправну колонію.

Реклама

Про це повідомив глава Мін'юсту Денис Малюська.

Зокрема, було продано Львівську виправну колонію №48, яка знаходиться на вулиці Хуторівка, 2. Причому в результаті торгів вартість лота виросла майже втричі – з 132,6 млн до 377,5 млн гривень.

За право купити колонію боролися сім учасників аукціону, зазначив Малюська. Але хто саме став новим власником колонії, він не уточнив.

В тренді
Прибуток від "Північного потоку – 2" піде на ракети і танки РФ – посол Польщі в Україні
Газопровід "Північний потік - 2", фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Реклама

Це стало першим вдалим продажем в рамках "Великого розпродажу в'язниць" – покупця для виставленої раніше Ірпінської колонії так і не знайшли. Гроші від реалізації колонії на 30% підуть до державного бюджету, а 70% – на відновлення тюремної інфраструктури.

Разом з колонією була продана територія площею більше 13 гектарів

"Замість занедбаного і розваленого хламу ми отримаємо нові в’язниці, які відповідають європейським стандартам та не є ганьбою для держави! Коротше кажучи, в’язничну реформу не спинити!" – додав очільник Мін'юсту.

Нагадаємо, що в кінці червня з молотка збираються пустити пенітенціарну установу в Одесі – Південну виправну колонію № 51.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Долар
Долар "зробив гірку" – чи чекати на піке у червніФінанси
Подвійні надбавки до пенсій, електронні трудові книжки і повернення податків для ФОП – що змінилось з 1 червня
Подвійні надбавки до пенсій, електронні трудові книжки і повернення податків для ФОП – що змінилось з 1 червняЕкономіка
Економія без зусиль: як це можна робити з
Економія без зусиль: як це можна робити з "розумними" електролічильникамиЕкономіка
Атракціон небаченої щедрості: SkyUp і МАУ оголосили вигідні акції на квитки
Атракціон небаченої щедрості: SkyUp і МАУ оголосили вигідні акції на квиткиЕкономіка
Подорожчання проїзду в київському метро: скільки платять в інших країнах
Подорожчання проїзду в київському метро: скільки платять в інших країнахЕкономіка
Бюджетний відпочинок в Одесі та Затоці: наскільки це реально
Бюджетний відпочинок в Одесі та Затоці: наскільки це реальноЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти