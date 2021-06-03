В Україні вперше продали в'язницю на аукціоні – такої ціни не очікував ніхто

Після недавнього провалу "тюремного" аукціону Міністерству юстиції України все ж вдалося пустити з молотка виправну колонію.
Про це повідомив глава Мін'юсту Денис Малюська.
Зокрема, було продано Львівську виправну колонію №48, яка знаходиться на вулиці Хуторівка, 2. Причому в результаті торгів вартість лота виросла майже втричі – з 132,6 млн до 377,5 млн гривень.
За право купити колонію боролися сім учасників аукціону, зазначив Малюська. Але хто саме став новим власником колонії, він не уточнив.
Це стало першим вдалим продажем в рамках "Великого розпродажу в'язниць" – покупця для виставленої раніше Ірпінської колонії так і не знайшли. Гроші від реалізації колонії на 30% підуть до державного бюджету, а 70% – на відновлення тюремної інфраструктури.
"Замість занедбаного і розваленого хламу ми отримаємо нові в’язниці, які відповідають європейським стандартам та не є ганьбою для держави! Коротше кажучи, в’язничну реформу не спинити!" – додав очільник Мін'юсту.
Нагадаємо, що в кінці червня з молотка збираються пустити пенітенціарну установу в Одесі – Південну виправну колонію № 51.