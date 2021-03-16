В Україні суттєво урізали субсидії: чому і на скільки (відео)

В Україні суттєво зменшили розмір субсидій. У січні у середньому виплати становили – 2231 гривню, а за лютий нарахували лише 1483. Виходить на третину менше.
У Мінсоцполітики пояснили, що це сталося через зниження ціни на газ. Субсидії за січень і лютий перерахували, вказавши ціну на рівні 6,99 гривень за кубометр.
Встановив цей тариф Кабінет міністрів – і діятиме він до кінця березня. Зараз субсидію на оплату комуналки в Україні отримує близько трьох мільйонів домогосподарств.
Раніше сайт "Сьогодні" пояснював, як розраховують розмір субсидії.
Частину рахунку за комунальні послуги субсидіант оплачує сам. Це т.зв. обов'язковий платіж, він визначається окремо для кожної родини. Принцип простий – що нижчі доходи домогосподарства, то менший відсоток обов'язкової плати. Обов'язкова частина платежу залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу.
А сама субсидія призначається в розмірі різниці між вартістю послуг ЖКГ (в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів) і розміром обов'язкової частки платежу.
Як раніше пояснювала міністр соціальної політики Марина Лазебна, українців з низькими доходами закликають і надалі звертатися за допомогою, адже грошей на субсидії у держави вистачає.
Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ
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