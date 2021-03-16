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В Україні суттєво урізали субсидії: чому і на скільки (відео)

16 березня, 22:12

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Субсидію на оплату комуналки отримують три мільйони домогосподарств

В Україні суттєво зменшили розмір субсидій. У січні у середньому виплати становили – 2231 гривню, а за лютий нарахували лише 1483. Виходить на третину менше.

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У Мінсоцполітики пояснили, що це сталося через зниження ціни на газ. Субсидії за січень і лютий перерахували, вказавши ціну на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Встановив цей тариф Кабінет міністрів – і діятиме він до кінця березня. Зараз субсидію на оплату комуналки в Україні отримує близько трьох мільйонів домогосподарств.

Відео: Сьогодні

Раніше сайт "Сьогодні" пояснював, як розраховують розмір субсидії.

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Частину рахунку за комунальні послуги субсидіант оплачує сам. Це т.зв. обов'язковий платіж, він визначається окремо для кожної родини. Принцип простий – що нижчі доходи домогосподарства, то менший відсоток обов'язкової плати. Обов'язкова частина платежу залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу.

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А сама субсидія призначається в розмірі різниці між вартістю послуг ЖКГ (в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів) і розміром обов'язкової частки платежу.

Як раніше пояснювала міністр соціальної політики Марина Лазебна, українців з низькими доходами закликають і надалі звертатися за допомогою, адже грошей на субсидії у держави вистачає.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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комуналка субсидії ЖКП ціна на газ Міністерство соціальної політики

Джерело: Сьогодні

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