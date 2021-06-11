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В Україні стане менше чиновників. На скільки скоротять і як будуть платити

11 червня 2021 14:43

Денис Беспалов Денис Беспалов

Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що чисельність держслужбовців скоротитися на 10%, систему оплати праці змінять

Штат чиновників скоротять, оплату праці змінять. Колаж: "Сьогодні"

Штат чиновників скоротять, оплату праці змінять. Колаж: "Сьогодні"

Граничну чисельність державних службовців центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів зменшать приблизно на 10%. Це робиться в рамках реформи держуправління.

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Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Паралельно готується законопроєкт щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Це унеможливить виплати надбавок посадовцям за суб'єктивним принципом та підвищить престиж держслужби", – повідомив він.

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Нова фінансова модель на першому етапі буде введена в чотирьох відомствах:

  • Секретаріат Кабміну;
  • Мінфін;
  • Мінціфри;
  • Нацагентство з питань держслужби.
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"А згодом, система оплати праці має запрацювати й у інших державних установах", – додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський дав добро для роботи пенсіонерів на держслужбі до 70 років .

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