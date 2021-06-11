В Україні стане менше чиновників. На скільки скоротять і як будуть платити

Штат чиновників скоротять, оплату праці змінять. Колаж: "Сьогодні"
Граничну чисельність державних службовців центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів зменшать приблизно на 10%. Це робиться в рамках реформи держуправління.
Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Паралельно готується законопроєкт щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Це унеможливить виплати надбавок посадовцям за суб'єктивним принципом та підвищить престиж держслужби", – повідомив він.
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Нова фінансова модель на першому етапі буде введена в чотирьох відомствах:
- Секретаріат Кабміну;
- Мінфін;
- Мінціфри;
- Нацагентство з питань держслужби.
"А згодом, система оплати праці має запрацювати й у інших державних установах", – додав прем'єр.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський дав добро для роботи пенсіонерів на держслужбі до 70 років .