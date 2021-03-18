Русский
$ 27,7
32,99
  1. Новини економіки
  2. Економіка

В Україні стало більше пенсіонерів

18 березня, 12:48

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

За рік виплати отримали понад 11 мільйонів людей

В Україні зросла кількість пенсіонерів. У Пенсійному фонді (ПФУ) відзвітували, що за минулий рік призначили понад 350 тисяч нових виплат українцям.

Реклама

В цілому за рік Пенсійний фонд забезпечив виплати більш ніж 11 млн українців, повідомляють новини "Сьогодні". Але слід розуміти, що йдеться не тільки про пенсії за віком, а й про всі інші пенсійні виплати.

Розмір пенсії протягом року в середньому виріс на 420 гривень. При цьому міністерка соціальної політики Марина Лазебная вважає, що пенсії українців можна буде збільшити в 1,5-3 рази.

Загальна сума виплачених пенсій майже досягла 480 млрд гривень – це на 10% більше, ніж в 2019 році.

В тренді
В Україні перекроюють розклад поїздів: нові маршрути будуть вводити в 3 етапи
Відео: Сьогодні

Нагадаємо, з 1 березня для 8 млн одержувачів в Україні відбувається індексація пенсій. Доплати у кожного – індивідуальні, в середньому це 308 гривень. Мінімальне збільшення – 100 гривень. Якщо ж в результаті індексації підвищення виявиться менше 100 грн, решту суми нарахують у вигляді доплати до пенсії.

Реклама

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, в 2021 році українців чекає ще три підвищення пенсій. Але не для всіх, а лише для окремих категорій одержувачів.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

пенсії пенсіонери виплати Пенсійний фонд

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Українців попередили про нову аферу: як шахраї оформляють кредити (відео)
Українців попередили про нову аферу: як шахраї оформляють кредити (відео)Економіка
Штрафувати за порушення ПДР будуть по-новому: Зеленський підписав закон
Штрафувати за порушення ПДР будуть по-новому: Зеленський підписав законЕкономіка
Долар vs гривня: як довго протримається хитка рівновага
Долар vs гривня: як довго протримається хитка рівновагаФінанси
"Дірявий" сервіс: чому Укрзалізниця зазнає мільярдних збитків (відео)Економіка
СБУ і податкова проводять масштабні обшуки у мережі АЗС Медведчука: доходить до рукопашної
СБУ і податкова проводять масштабні обшуки у мережі АЗС Медведчука: доходить до рукопашноїЕкономіка
Націоналізація
Націоналізація "Мотор Січі": у "Слузі народу" готують законопроєктЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти