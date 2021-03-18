В Україні стало більше пенсіонерів

За рік виплати отримали понад 11 мільйонів людей

В Україні зросла кількість пенсіонерів. У Пенсійному фонді (ПФУ) відзвітували, що за минулий рік призначили понад 350 тисяч нових виплат українцям.

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В цілому за рік Пенсійний фонд забезпечив виплати більш ніж 11 млн українців, повідомляють новини "Сьогодні". Але слід розуміти, що йдеться не тільки про пенсії за віком, а й про всі інші пенсійні виплати.

Розмір пенсії протягом року в середньому виріс на 420 гривень. При цьому міністерка соціальної політики Марина Лазебная вважає, що пенсії українців можна буде збільшити в 1,5-3 рази.

Загальна сума виплачених пенсій майже досягла 480 млрд гривень – це на 10% більше, ніж в 2019 році.

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Нагадаємо, з 1 березня для 8 млн одержувачів в Україні відбувається індексація пенсій. Доплати у кожного – індивідуальні, в середньому це 308 гривень. Мінімальне збільшення – 100 гривень. Якщо ж в результаті індексації підвищення виявиться менше 100 грн, решту суми нарахують у вигляді доплати до пенсії.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, в 2021 році українців чекає ще три підвищення пенсій. Але не для всіх, а лише для окремих категорій одержувачів.

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