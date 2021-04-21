Русский
$ 28,01
33,74
  1. Новини економіки
  2. Економіка

В Україні побільшало імпортних овочів: звідки везуть огірки та помідори

21 квітня, 10:57

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Вітчизняним фермерам невигідно вирощувати такі овочі в теплицях – теплолюбні культури з інших країн все одно виявляються дешевшими

Українці стали з'їдати більше огірків і помідорів в холодну пору року. Переважно ці овочі закордонні – за останні п'ять років імпорт помідорів та огірків зріс у два рази. За рік в країну ввезли 86,7 тис. тонн імпортних помідорів і 20,6 тис. тонн огірків, підрахували аналітики УКАБ.

Реклама

ТОП-3 країн-постачальників помідорів в Україну:

  1. Туреччина – 68,6 тис. тонн (79%).
  2. Польща – 10,3 тис. тонн (12%).
  3. Нідерланди – 2,2 тис. тонн (3%).

ТОП-3 країн-постачальників огірків в Україну:

  1. Туреччина – 17,1 тис. тонн (83%).
  2. Білорусь – 2,5 тис. тонн (12%).
  3. Іран – 0,6 тис. тонн (3%).
Реклама

В тренді
Нервозність на ринку. Чому бензину і дизпальному загрожує нове зростання цін

Чому не вирощуємо самі?

В Україні тільки 10% помідорів і 25% огірків вирощуються в теплицях. Через великі витрати на обігрів теплиць ціна кінцевого продукту виявляється неконкурентною. Тож огірки і помідори з більш теплих країн (або країн з дешевшими енергоносіями), навіть якщо враховувати доставлення, коштують менше за вітчизняні.

Читайте також: Українців заспокоїли: цукор дешевшає, а ціну курятини і яєць заморозять до Великодня

Реклама

"Пік надходжень імпортних помідорів припадає на травень, коли потреба в свіжих овочах у населення зростає, але внутрішнє пропонування ще недостатнє. Максимальну кількість огірків завозять взимку. А мінімальні постачі обох овочів спостерігаються в червні – жовтні, коли є достатнє внутрішнє пропонування", – додали аналітики.

Нагадаємо, в Україні вже почали продавати ранні овочі нового врожаю. Новини "Сьогодні" перевірили, скільки в них нітратів:

Відео: Сьогодні

Також ми розповідали про те, як подорожчали овочі для борщу і коли чекати зниження цін.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ринок пального – з бензином можливі перебої, а ціни на газ і дизель виростуть ще більше
Ринок пального – з бензином можливі перебої, а ціни на газ і дизель виростуть ще більшеЕкономіка
Смарт-квартира в Києві – за скільки можна купити найдешевше житло і які тут є небезпеки
Смарт-квартира в Києві – за скільки можна купити найдешевше житло і які тут є небезпекиЕкономіка
Країни скуповують пшеницю і олію. Чому в усьому світі дорожчають продукти
Країни скуповують пшеницю і олію. Чому в усьому світі дорожчають продуктиЕкономіка
В Україні почалися перебої з бензином. Куди зникло пальне з АЗС?
В Україні почалися перебої з бензином. Куди зникло пальне з АЗС?Авто
Банки не хочуть наших грошей? Скільки можна заробити на депозиті в Україні та чи виростуть ставки
Банки не хочуть наших грошей? Скільки можна заробити на депозиті в Україні та чи виростуть ставкиФінанси
Допомагати батькам більше не моральний обов'язок – зобов'яжуть на рівні закону
Допомагати батькам більше не моральний обов'язок – зобов'яжуть на рівні законуЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти