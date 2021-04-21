В Україні побільшало імпортних овочів: звідки везуть огірки та помідори

Українці стали з'їдати більше огірків і помідорів в холодну пору року. Переважно ці овочі закордонні – за останні п'ять років імпорт помідорів та огірків зріс у два рази. За рік в країну ввезли 86,7 тис. тонн імпортних помідорів і 20,6 тис. тонн огірків, підрахували аналітики УКАБ.
ТОП-3 країн-постачальників помідорів в Україну:
- Туреччина – 68,6 тис. тонн (79%).
- Польща – 10,3 тис. тонн (12%).
- Нідерланди – 2,2 тис. тонн (3%).
ТОП-3 країн-постачальників огірків в Україну:
- Туреччина – 17,1 тис. тонн (83%).
- Білорусь – 2,5 тис. тонн (12%).
- Іран – 0,6 тис. тонн (3%).
Чому не вирощуємо самі?
В Україні тільки 10% помідорів і 25% огірків вирощуються в теплицях. Через великі витрати на обігрів теплиць ціна кінцевого продукту виявляється неконкурентною. Тож огірки і помідори з більш теплих країн (або країн з дешевшими енергоносіями), навіть якщо враховувати доставлення, коштують менше за вітчизняні.
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"Пік надходжень імпортних помідорів припадає на травень, коли потреба в свіжих овочах у населення зростає, але внутрішнє пропонування ще недостатнє. Максимальну кількість огірків завозять взимку. А мінімальні постачі обох овочів спостерігаються в червні – жовтні, коли є достатнє внутрішнє пропонування", – додали аналітики.
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