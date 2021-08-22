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В Україні стали менше виробляти яєць: що буде з цінами

Світлана Кузьменко Світлана Кузьменко Випускова редакторка
22 серпня, 06:33
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Великі виробники кажуть, що продають яйця навіть нижче собівартості – хоча за рік ціна зросла на третину
Що буде далі з цінами на яйця - "вирішать" урожай кукурудзи та обсяги експорту
Що буде далі з цінами на яйця - "вирішать" урожай кукурудзи та обсяги експорту / Фото: уніан

В Україні зменшилась кількість яєць – за даними Держстату, за рік виробництво впало на 15%. А от їхня вартість лише зростає. Що далі буде з цінами на яйця – у своєму сюжеті розповіла кореспондентка "Сьогодні" Павлина Василенко.

Що з цінами на яйця і чому

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Ціни б'ють торішній рекорд – яйця здорожчали на третину. Наразі правлять 26 грн за десяток несортованих, і зо 46 грн за десять упакованих яєць, залежно від ваги та свіжості. Хоча традиційно влітку вони мали б дешевшати.

Майже всі яйця в Україні виробляють великі агрохолдинги. І лише 2% ринку – займає продукція невеликих виробників. Фермерські яйця зазвичай дорожчі, бо курей менше, і в них більш комфортні умови утримання.

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"Щоб рентабельно було і було можна розвиватися – мінімум 40-42 гривн. Я яйце продаю 35 грн за десяток. Це фермерське нормальне яйце. А бабуся приходить і говорить: а що ж таке дороге яйце?", – каже фермер.

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Тоді як українцям ціни на яйця б'ють по кишені, на великих виробництвах кажуть: продають нижче собівартості. Бо через карантин експорт зменшився. Як відкриють кордони – обсяги виробництва зростуть, ціни можуть упасти.

"Це не менше 30 грн/десяток, а відпускна ціна наша на сьогодні – 26 грн/десяток. Якщо в нас піде експорт, тоді птахофабрики зможуть відновити виробництво", – каже радник голови наглядової ради холдингу з виробництва яєць Юрій Кравченко.

Наразі виробники ще чекають нового врожаю кукурудзи. Це – один з основних кормів, який впливатиме на вартість.

"Якщо хороший врожай зернових в Україні, це дасть можливість не сильно рости ціні на
світовому ринку і на внутрішньому на кукурудзу. Значить, я думаю, що максимальне зростання
яйця буде десь на рівні 15-18% за рік", – пояснює виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Як яйця стали "золотими"

В Україні протягом року раз по раз злітали ціни на основні продукти. Лише у квітні подорожчали яйця (майже вдвічі за два місяці), м'ясо, молоко, борошно і цукор. Соняшникова олія підскочила аж до 60 грн, хоча Україна є її потужним виробником – забезпечує половину світового експорту.

Фахівці називали такі причини зростання цін – як світові, так і внутрішньоукраїнські:

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Відтоді ціни на продукти продовжують зростати.

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