Русский
$ 27,29
32,35
  1. Новини економіки
  2. Економіка

В Україні знову зросли ціни, а російський "Газпром" шантажує Європу – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

13 липня 2021 21:12

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Поки середня ціна оренди квартир в Києві встановила річний рекорд, також і дорожчають деякі продукти

В Україні за підсумками червня 2021 року річна інфляція залишилася на рівні 9,5%, а у випадку запуску "Північного потоку – 2" країна може втрачати два мільярди доларів щороку. Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини про гроші за вівторок, 13 липня.

В Україні знову зросли ціни

Реклама

В Україні прискорилося зростання цін на соняшникову олію і продукти її переробки – майонези, маргарини, спреди. Також дорожчати швидше стали макаронні та кондитерські вироби, м'ясні та молочні продукти, цукор. Найсильніше дорожчала фармацевтична продукція, меблі та побутова техніка. Відновилося зростання цін на товари для особистого догляду та електроніку.

А ось швидше за все дорожчали такі послуги, як харчування в кафе, ресторанах тощо, квитки в кіно і на концерти, а також інші послуги сфери культури і відпочинку, страхування особистого транспорту, кабельне телебачення та інтернет, таксі.

Ціни не зупиняються

Ціни не зупиняються / Фото: Getty Images, Depositphotos

Росія шантажує Європу дефіцитом газу

Реклама

Російський "Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності української ГТС, щоб шантажувати Європу на тему запуску газопроводу "Північний потік – 2", вважає глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон. На його думку, виправити ситуацію могло б антимонопольне розслідування проти "Газпрому". Штраф тоді може скласти 10% від річної виручки – у випадку "Газпрому" це мільярди доларів.

"Газпром" саботує транзит газу в ЄС, вважають в ОГТСУ

"Газпром" саботує транзит газу в ЄС, вважають в ОГТСУ / Фото: Getty Images, REUTERS/Vasily Fedosenko

Зеленський розповів про проблеми через "Північний потік – 2"

Як заявив президент, в України мають бути гарантії поставок газу ще на 10-15 років, адже в разі запуску "Північного потоку – 2" країна може втрачати два мільярди доларів щороку. Так Україна може зіткнутися з дефіцитом газу і зі зростанням ціни на внутрішньому ринку. За його словами, у Німеччині з Україною різні погляди щодо будівництва російського газопроводу "Північний потік – 2".

Не пропусти!
В тренді
В Україні знову зросли ціни, а російський "Газпром" шантажує Європу – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Реклама

Ціни на оренду квартир в Києві злетіли

Середня ціна оренди квартир у Києві встановила річний рекорд, підвищившись у липні-2021 на 21% порівняно з липнем-2020. Так, оренда однокімнатної квартири подорожчала до 11 843 грн на місяць, двокімнатної – до 19 971 грн, трикімнатної – до 37 241 грн. Отже, за рік найсильніше подорожчала оренда трикімнатних квартир (+ 27%). Тепер оренда трьох однокімнатних у середньому обходиться дешевше, ніж однієї трикімнатної.

Оренда квартир у Києві подорожчала

Оренда квартир у Києві подорожчала / Фото: Сьогодні

У Києві на Центральному вокзалі встановлять новий ескалатор

В "Укрзалізниці" назвали це "історичною новиною". Висота нового підйомника становитиме 6,5 м, він буде встановлений на місці діючого. За словами в.о. голови управління компанії Івана Юрика, торги в Prozorro завершені, переможець – ТОВ "Міцуї Україна". Компанія за свої послуги отримає майже 13 млн грн, це на 19% менше, ніж планувалося витратити.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Доплати до пенсії за понаднормовий стаж зросли – хто отримає надбавку
Доплати до пенсії за понаднормовий стаж зросли – хто отримає надбавкуЕкономіка
"Нова пошта" знищила посилку за 2800 доларів: в ситуації розбираютьсяЕкономіка
Пенсійні фонди отримають спеціальні ліцензії для накопичувальної системи – Кабмін
Пенсійні фонди отримають спеціальні ліцензії для накопичувальної системи – КабмінЕкономіка
Пенсії для
Пенсії для "молодих" пенсіонерів підвищили: скільки доплачують з липняЕкономіка
Доплати до пенсій за вік підвищать – коли буде індексація
Доплати до пенсій за вік підвищать – коли буде індексаціяЕкономіка
Доплати до пенсій по інвалідності збільшилися: скільки додали з липня
Доплати до пенсій по інвалідності збільшилися: скільки додали з липняЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти