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Безробіття в Україні зросло на третину – вже 11 претендентів на одну вакансію

26 січня, 09:17

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

За карантинний 2020 рік до Служби зайнятості звернулися більше двох мільйонів українців

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні зросла на 36% за 2020 рік – до 459 тисяч осіб. З них за станом на 1 січня 2021 року грошову допомогу від держави отримували 402 тис. людей – на 41% більше, ніж на початку 2020 року.

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При цьому до початку 2021 року в базі даних Служби зайнятості значилося 43 тисяч вакансій. Це на 27% менше, ніж на ту ж дату 2020 року. На одну вакансію тепер претендує аж 11 людей, а не шість, як минулого року.

Про це свідчать статистичні дані Державної служби зайнятості.

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За весь 2020 рік послугами цього відомства скористалися 2,2 млн українців. Всі вони шукали роботу, але офіційно зареєстрованими безробітними були 1,2 млн з них. Працевлаштувати вдалося більш 600 тис. людей.

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Безробіття в Україні зросло на третину – вже 11 претендентів на одну вакансію

Допомогу по безробіттю протягом 2020 року хоча б раз отримали 1,1 млн осіб.

Нагадаємо, раніше в уряді запропонували робити з безробітних українців айтішників. Кабмін впроваджує такий експеримент у Києві. Безробітних українців планують навчати IT-навичкам і працевлаштовувати на рік. Якщо тестовий запуск в столиці пройде успішно, програму розширять на інші регіони.

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Також сайт "Сьогодні" з'ясовував, що буде з зарплатами, цінами і безробіттям в першому кварталі 2021 року.

Відео: Сьогодні

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вакансії працевлаштування служба зайнятості безробіття безробітні

Джерело: Сьогодні

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