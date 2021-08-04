Русский
$ 26,84
31,89
  1. Новини економіки
  2. Економіка

В Україні найнижчі у світі тарифи на електроенергію для населення, – ексміністр енергетики

4 серпня 2021 16:10

Ірина Ненько Ірина Ненько

Тарифи мають бути економічно обґрунтованими та відповідати об'єктивному ринковому рівню, пояснив Плачков

/ Фото: Pixabay

В Україні найнижчі тарифи на електроенергію у світі, які і близько не покривають витрати на її виробництво. Про це повідомляють Vesti з посиланням на слова ексміністра енергетики Івана Плачкова, пишет "Главком".

Реклама

"У нас найнижчі в світі тарифи на електроенергію для населення. У Росії, Молдові і навіть в Білорусі для населення тарифи – вищі", – заявив Плачков.

Він пояснив, що тарифи мають підвищуватися до економічно обґрунтованих, щоб у кінцевому рахунку відповідати об'єктивному ринковому рівню.

"Чому тарифи на газ – ринкові, а на електроенергію їх зробили соціальними? Не зрозуміло. НКРЕКП повинна визначити, і вони (тарифи, – прим.) на першому етапі повинні як мінімум, покривати собівартість. Є ринок вартості електроенергії, у якого є коливання в генерації, і є витрати на транспортування... Ось потрібно порахувати і визначити їх. Насправді, дуже легке завдання", – висловив думку ексміністр палива і енергетики.

Нагадаємо, сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт·год при ринковій ціні понад 4 грн/кВт·год. Тариф на електроенергію в Україні залишається у 4 рази нижче, ніж в країнах Європи.

В тренді
Курс заспокоївся – долар і євро зупинилися після зростання
Курс долара завмер
Реклама

За даними Державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% займає плата за послуги опалення та природний газ.

Напередодні з'явилася інформація, що Кабмін планує ще знизити тарифи на електроенергію для населення за рахунок зниження витрат на ремонти обладнання та ліній електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані. Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам у 20 млрд грн щорічно.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняла рішення про RAB-регулювання. Мета – збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Пенсія залежить від стажу. Хто в Україні може отримувати від 40% зарплати та більше
Пенсія залежить від стажу. Хто в Україні може отримувати від 40% зарплати та більшеЕкономіка
Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок
Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок "безпаперового" режиму – що зміниться з 1 серпняУкраїна
Пенсії у 2022 році підвищать п'ять разів – календар Мінсоцполітики
Пенсії у 2022 році підвищать п'ять разів – календар МінсоцполітикиЕкономіка
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 році
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 роціЕкономіка
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринку
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринкуФінанси
Українці старше 70 років отримають надбавку до пенсії
Українці старше 70 років отримають надбавку до пенсіїЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти