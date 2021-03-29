В Україні з квітня підвищать пенсії, але не всім

У квітні в Україні підвищать виплати працюючим пенсіонерам. Таких в країні налічується 2,5 млн людей, але пенсії не перерахують "новачкам", які оформилися як пенсіонери з квітня 2019-го по квітень 2021 року, яких набралося близько 700 тис. людей.

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Виплати зростуть пропорційно до зарплати і трудового стажу, повідомляють новини "Сьогодні". Тобто що вищі ці показники, то більше заплатять.

Відео: Сьогодні

Крім того, право на на доплату отримають працевлаштовані пенсіонери, у яких є стаж понад норму (понад 30 для жінок і 35 років для чоловіків). За кожен додатковий рік їм обіцяють по 1% мінімальної пенсії.

Наступний етап підвищення пенсій в Україні – четвертий із п'яти запланованих на 2021 рік – буде в жовтні. Людям у віці 75-80 років доплатять приблизно по 400 гривень. Раніше це підвищення планувалося на липень.

Нагадаємо, з 1 березня для 8 млн одержувачів в Україні проводиться індексація пенсій. Доплати у кожного індивідуальні, в середньому це 308 гривень. Мінімальна збільшення – 100 гривень. Якщо ж в результаті індексації підвищення виявиться менше 100 грн, решту суми нарахують у вигляді доплати до пенсії.

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Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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