Русский
$ 27,97
32,95
  1. Новини економіки
  2. Економіка

В Україні з квітня підвищать пенсії, але не всім

29 березня, 10:58

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Виплати збільшаться пропорційно до зарплати і трудового стажу

У квітні в Україні підвищать виплати працюючим пенсіонерам. Таких в країні налічується 2,5 млн людей, але пенсії не перерахують "новачкам", які оформилися як пенсіонери з квітня 2019-го по квітень 2021 року, яких набралося близько 700 тис. людей.

Реклама

Виплати зростуть пропорційно до зарплати і трудового стажу, повідомляють новини "Сьогодні". Тобто що вищі ці показники, то більше заплатять.

Відео: Сьогодні

Крім того, право на на доплату отримають працевлаштовані пенсіонери, у яких є стаж понад норму (понад 30 для жінок і 35 років для чоловіків). За кожен додатковий рік їм обіцяють по 1% мінімальної пенсії.

В тренді
Долар "зробив гірку": чому різко зріс курс американської валюти

Наступний етап підвищення пенсій в Україні – четвертий із п'яти запланованих на 2021 рік – буде в жовтні. Людям у віці 75-80 років доплатять приблизно по 400 гривень. Раніше це підвищення планувалося на липень.

Нагадаємо, з 1 березня для 8 млн одержувачів в Україні проводиться індексація пенсій. Доплати у кожного індивідуальні, в середньому це 308 гривень. Мінімальна збільшення – 100 гривень. Якщо ж в результаті індексації підвищення виявиться менше 100 грн, решту суми нарахують у вигляді доплати до пенсії.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

пенсії пенсіонери підвищення індексація работающие пенсионеры

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Кінець грошам під матрацом – українців змусять віднести заощадження в банк
Кінець грошам під матрацом – українців змусять віднести заощадження в банкЕкономіка
Трейдери зірвали джентльменську умову з Кабміном: чому на АЗС дорожчає бензин
Трейдери зірвали джентльменську умову з Кабміном: чому на АЗС дорожчає бензинЕкономіка
Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?
Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?Економіка
Ціни на бензин знову стрибнули, чи буде ще подорожчання
Ціни на бензин знову стрибнули, чи буде ще подорожчанняЕкономіка
Долар значно подорожчав – чи означає це, що стабільність закінчилася
Долар значно подорожчав – чи означає це, що стабільність закінчиласяЕкономіка
Samsung та ООН: як ця співпраця сприяє поліпшенню світу і реалізації Глобальних цілей
Samsung та ООН: як ця співпраця сприяє поліпшенню світу і реалізації Глобальних цілейЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти