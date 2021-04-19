В Україні стрімко зросла смертність. Держстат оприлюднив цифри

На 44 тисячі живонароджених у січні – лютому 2021 року 109 тисяч осіб померлих

Число померлих в Україні в лютому 2021 року становило 51,39 тис., що на 9% більше, ніж у лютому 2020-го.

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Про це, посилаючись на дані Державної служби статистики, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

Отже, після поліпшення динаміки цього показника в січні, що відбулося після п'яти місяців погіршення, вона знову стала негативною.

У серпні 2020 року кількість померлих у країні була на 3,9% більша, ніж у серпні рік тому, у вересні – на 15,4%, у жовтні – на 17,5%, у листопаді – 35%, у грудні – на 42,9%, а в січні цього року – на 7,7%.

За даними Держстату, число новонароджених в Україні в лютому-2021 менше на 6% порівняно з високосним лютим-2020 – до 21,76 тис., що лише трохи нижче від січневого показника в 21,93 тис.

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В цілому населення України на 1 березня 2021 року становило 41 млн 527,21 тис. осіб, що на 330,9 тис., або на 0,8%, менше, ніж роком раніше, констатує статслужба.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що МВФ дав прогноз чисельності населення України на шість років. Згідно з ним, кількість жителів зменшиться з 41,5 млн до 40,5 млн.

Нагадаємо, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАНУ Лідія Ткаченко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, що коротка тривалість життя і низька народжуваність залишаються головними демографічними проблемами в Україні.

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